En la batalla del mural de Reddit Place, Ibai y El Rubius se han convertido en villanos

O al menos eso creen un buen puñado de los usuarios de r/Place, que se han pasado toda la noche en una contienda contra dos de los streamers españoles más grandes del mundo, unos que han buscado reclutar incluso al BTS Army en su batalla contra los supuestos bots franceses.

Si te preguntas cómo llegamos aquí, tenemos que viajar un poco al pasado 1 de abril. Este año Reddit recuperó su tradición del "día de los inocentes" trayendo de vuelta su mural comunitario en el que cada usuario podía colaborar con un pixel para dibujar sobre un espacio bastante limitado. Esto, por supuesto, generó una batalla porque todos querían su espacio. Y de entre las múltiples batallas que se han dado, la de Francia vs España ha sido de las más intensas.

Por la naturaleza del propio juego, r/Place está diseñado para el caos. El espacio es limitado y las comunidades son decenas de miles. Todo el mundo quiere su trocito, y si algo ha quedado claro es que hay cierta tendencia al nacionalismo con la invasión de diferentes banderas.

Justamente, de entre los países que lograron colar algunas de las banderas más grandes y creativas están España y Francia, dos naciones que ayer, en la recta final de las últimas horas del evento, entraron en una batalla bastante caliente porque los streamers movieron a sus "tropas" para arruinar el espacio de los otros.

BTS ARMY ATTENTION! 🇺🇲 | Please help in r/place! In exchange, the biggest streamers of Spain will stream the next BTS single.



We are trying to defend the reddit community from the French bots taking up much space. Lets Paint together #BTSARMY #BTSARMY pic.twitter.com/xJVsmuP6AV