"Borraron todas mis conferencias de YouTube porque un bot le dijo a otro que lo hiciera": la kafkiana experiencia de un youtuber

Bryan W. Van Norden es un experto reconocido en filosofía china, con varios libros publicados al respecto. También es el propietario de un canal de YouTube donde había publicado docenas de videoconferencias "que cubrían la filosofía china desde Confucio hasta Xi Jinping". Hasta que, hace unos días, de buenas a primeras, YouTube eliminó el canal sin previo aviso… junto con todo su contenido (del que Van Norden carecía de copias de seguridad).

Su caso se ha viralizado en Twitter gracias, sobre todo, a que ofrece un ejemplo de la kafkiana política de YouTube basada en penalizaciones automatizadas. Él mismo destaca lo "difícil" que resulta "obtener respuestas detalladas de una persona real en YouTube". Pero empecemos por el principio…

Pero entonces entró en juego LeakId, que se vende como "la compañía antipiratería" y promete en su web "detectar y desindexar el 99.8% de las copias pirateadas, en todas partes, permanentemente".

También es conocida entre los creadores de contenidos de YouTube por 'disparar a todo lo que se mueva', remitiendo al portal de vídeos numerosas reclamaciones falsas de copyright, todo ello de manera automatizada. De modo que el bot de LeakID interpuso una reclamación por cada 'clip' de 'Java Head' que detectó en su canal.

Pero bueno, las reclamaciones pueden ser contraargumentadas por los youtubers, ¿no? Van Norden no debería haber tenido ningún problema para justificar que estaba dando un uso pedagógico al material de la película. En teoría. Pero, para lograr eso, debía iniciar sesión en su canal… cosa que no podía hacer porque el canal ya no existía.

Seriously, @YouTube? There are some serious design issues with your system that are a) not hard to fix, b) disproportionately punish creative individuals, and c) support abuse that is fairly easy to predict and prevent in your design! (1/2) https://t.co/j4tKpGJYmW