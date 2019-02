Los comentarios en YouTube pueden causar que un vídeo pierda toda su monetización aunque no infrinja las reglas

Una nueva polémica está envolviendo a YouTube actualmente. Hace algunos días comprobamos que en la plataforma había una madriguera que estaban usando pedofilos para compartir vídeos. Vídeos principalmente de niñas con poca ropa en apariencia inocentes, pero al mirar los comentarios encontrabas cosas más que desagradables.

Entre las medidas que YouTube empezó a tomar, hasta ahora dicen haber eliminado más de 400 canales por los comentarios que dejaron en los vídeos, además de que han deshabilitado los comentarios en decenas de millones de estos y han reportado los comentarios "ilegales" a las autoridades. El detalle es que en muchos casos los vídeos y los canales con esos vídeos no son los que infringen las normas de YouTube, pero se están viendo afectados de igual forma.

El hecho de que en algunos de esos vídeos pudiésemos encontrar publicidad de empresas como Disney, hizo que a los pocos días, esta empresa y otras como Nestle decidieran retirar la publicidad de la plataforma, y parece que para proteger sus anunciantes, YouTube ha tomado una decisión bastante drástica.

En Twitter, el equipo de YouTube ha confirmado que incluso si tu vídeo es adecuado para los anunciantes, si tienes comentarios inapropiados, estos pueden causar que tu vídeo deje de recibir anuncios parcialmente o por completo.

(2/2) With regard to the actions that we've taken, even if your video is suitable for advertisers, inappropriate comments could result in your video receiving limited or no ads (yellow icon). Let us know if you have any questions.