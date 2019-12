Cuando eliminar cuentas inactivas no es una buena idea: los cachemires están desapareciendo de WhatsApp tras un apagón digital

En agosto de este año, India revocó la autonomía de Cachemira. Mediante un decreto presidencia inédito se suprimió el estatuto especial constitucional del que disfrutaban los estados de Jammu y Cachemira, disputados con Pakistán.

Un conflicto que ha provocado represión, ataques terrorista, toques de queda, el corte de las comunicaciones y un apagón digital de notables consecuencias.

Los cachemires abandonar abruptamente y uno detrás de otro los grupos de WhatsApp de los que eran miembros tras meses sin intervenir

De la noche a la mañana, sin saber nadie muy bien por qué, los cachemires comenzaron a desaparecer de WhatsApp este miércoles como informó BuzzFeed News y numerosas publicaciones en redes sociales. Inexplicablemente, los habitantes de este montañoso valle ubicado en la frontera entre Pakistán e India comenzaron a abandonar abruptamente y uno detrás de otro los grupos de WhatsApp de los que eran miembros. Además, llevaban meses sin participar.

"Ha abandonado el grupo"

"Ha abandonado el grupo", decían los mensajes que aparecían continuamente en comunidades de WhatsApp en las que la presencia de ciudadanos cachemires era importante. ¿Qué podía estar sucediendo? ¿Por qué los abandonos se estaban produciendo en masa? La respuesta la tenía WhatsApp y la causa se encontraba en el corte de internet llevado a cabo por India.

Cuatro meses se han cumplido estos días del apagón digital impuesto por el Gobierno de Nueva Delhi sobre los habitantes de Cachemira, la única región india de mayoría musulmana, y no es una coincidencia la cifra redonda.

"Para mantener la seguridad y limitar la retención de datos, las cuentas de WhatsApp generalmente caducan después de 120 días de inactividad", ha explicado un portavoz de Facebook, propietaria de WhatsApp, a BuzzFeed News.

Con la eliminación, como es natural, las cuentas también desaparecen de los grupos y este hecho se manifiesta como un abandono de los mismos.

Esto no significa que los cachemires afectados, que no han sido cuantificados por Facebook, no puedan volver a la plataforma de mensajería instantánea. Podrán volver a WhatsApp, pero deberán hacerlo empezando desde cero. "La gente tendrá que ser añadida de nuevo a los grupos cuando vuelva a tener acceso a Internet y se una a WhatsApp", precisó el portavoz de los de Menlo Park.

WhatsApp en una de las mayores vías de comunicación en la India

Los cortes de las comunicaciones a través de internet llevados a cabo con una motivación política han crecido en un 161 % en el mundo en los últimos tres años, apuntan desde El Orden Mundial. Este atropello a la libertad de expresión y otros derechos, llevado a cabo con argumentos como el de salvaguardar la seguridad nacional y el orden público, supone que millones de personas dejan de poder comunicarse de forma completa y por todas las vías posibles.

Datos correspondientes al mes de julio señalan que en India, país al que pertenece el territorio disputado y en conflicto, hay 400 millones de usuarios de WhatsApp. Cachemira, en particular, tiene 13 millones de habitantes. Esto significa que, potencialmente, miles y miles de personas llevan cuatro meses sin poder comunicarse a través de internet. Una preocupante situación que el pasado noviembre provocó la protesta de decenas de periodistas en Srinagar, la capital de verano de la región de Jammu y Cachemira.

Mientras los informadores disponen de un mínimo acceso a internet a través de un centro controlado por el Gobierno desde el cual pueden enviar sus noticias o correos electrónicos tras aguardar largas colas, la ciudadanía cachemir únicamente puede comunicarse mediante telefonía fija y móviles de pospago. Dos vías de comunican inicialmente afectadas por los cortes en las telecomunicaciones que recientemente fueron restablecidas, así como también otros derechos restringidos tras la retirada del estatus especial como el de circulación y reunión.