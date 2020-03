De descargar vídeos a crear recordatorios sobre tuits: algunos de los mejores bots interactivos de Twitter

Los bots de Twitter tienen mala fama porque acostumbramos a denominar así exclusivamente a cuentas automatizadas que tratan de hacerse pasar por usuarios legítimos, normalmente con fines publicitarios o de manipulación informativa.

Pero Twitter permite a los desarrolladores usar cuentas para hacer funcionar pequeños programas automatizadores de tareas. En algunos casos, estos son interactivos, y nos permiten usarlos para facilitarnos la vida a la hora de manejar información en Twitter.

¿Necesitamos, por ejemplo, descargar un vídeo? ¿Quizá crear recordatorios relativos a tuits? Todo eso podemos hacerlo con bots. Aquí va una pequeña muestra:

Thread Reader

A veces, los hilos de Twitter albergan algunos de los contenidos más interesantes que podemos encontrar en dicha red social. Pero muchos encuentran poco cómoda la lectura en este formato (y la cosa empeora si intentamos compartir la URL con gente poco aficionada a Twitter).

Por fortuna, Thread Reader (@ThreadReaderApp) nos permite, si contestamos al hilo mencionando al bot y la palabra "unroll", crear una URL en la que podremos ver todos los tuits del hilo como si fueran distintos párrafos de un mismo post de un blog. Y desde ahí podremos, incluso, guardarlo todo como PDF.

DownloadThisVideo

Descargar un vídeo incrustado en un tuit no es una tarea trivial: no existe el recurso de hacer clic con el botón derecho y seleccionar "Guardar imagen como", como ocurre con las imágenes fijas. Por eso es posible que alguna vez hayas visto a algún otro tuitero responder a uno de esos tuits citando al usuario "@this_vid".

Detrás de dicho usuario se encuentra el bot DownloadThisVideo, cuyo propósito es muy sencillo: responder a dichos replies con enlaces que permiten descargar los vídeos en cuestión de forma sencilla a través del servidor thisvid.space .

El problema es que los bots de Twitter sólo pueden enviar 300 tuits automatizados cada 3 horas, y la enorme popularidad de DownloadThisVideo suele poner a prueba esta limitación, impidiendo a @this_vid notificarte incluso si la URL de descarga ya estuviera activa.

Un truco: dado que la URL siempre tiene la siguiente estructura: thisvid.space + nombre de usuario del tuitero solicitante, puedes probar a entrar en la misma aproximadamente 1 min. después de haberle pedido que descargue el vídeo.

Remind Me Of This Tweet

Si un tuit te llama la atención, pero no tienes tiempo en ese momento para investigar al respecto, puedes hacer dos cosas. Una, agregar el tuit a "Elementos guardados", con lo que corres el peligro de que quede olvidado en ese trasunto digital de una sección de objetos perdidos.

La segunda opción es recurrir al bot Remind Me of This Tweet (@RemindMe_OfThis), que lo que hará será recordarte la existencia del tuit en cuestión dentro de un tiempo: dos semanas, dos horas, mañana por la noche, el 3 de agosto... según tú mismo elijas. Siempre y cuando, claro, se lo digas en inglés (y de la manera más sencilla posible).

Para asegurarse de que ha entendido bien tu encargo, el bot te responde informando de cuándo te recordará, exactamente, la existencia del tuit. Si algo ha fallado, responde "cancel" y listo. Si no es así, cuando llegue el momento responderá al tuit mencionándote.

Nota: "Remind Me Tweets" es un bot con funciones similares, del que ya hemos hablado en Genbeta.

Tweetstamp

OpenTimestamps pretende ser un formato estándar para los "sellos de tiempo" online, que permitan acreditar la existencia de un determinado contenido agregando su hash al blockchain de Bitcoin. Tweetstamp lo usa para poder demostrar la existencia de un tuit antes de que lo borren, como alternativa más fiable a las siempre manipulables capturas de pantalla.

Todo lo que tenemos que hacer para usarlo es contestar al tuit que queremos sellar, mencionando a @tweet_stamp y la palabra "stamp" en la respuesta. En pocos segundos, el bot contestará proporcionándonos el enlace permanente con toda la información sobre el tuit.

Una segunda alternativa es enviar la URL del tuit a sellar por DM a @tweet_stamp: de este modo, el bot también nos responderá de manera privada y nadie sabrá que queremos tener a buen recaudo la prueba de la existencia del tuit.

BBC Micro Bot

En el ámbito educativo británico, triunfó en los 80 un ordenador llamado BBC Micro que, entre otras cosas, permitía programar en BASIC.

Sus actuales fans se han propuesto rendirle homenaje con @BBCMicroBot, que nos permite mencionarle en un tuit con código BASIC y que nos responda con un pequeño vídeo que muestra el resultado de la ejecución del mismo.

Claro está que 280 caracteres no dan para grandes virtuosismos de programación, pero no deja de resultar curioso.