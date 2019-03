El día en que YouTube plantó cara a los trolls de Capitana Marvel y Brie Larson (y ganó la batalla)

El boicot a 'Capitana Marvel' muestra mucha de la toxicidad que rodea a parte del fandom de las películas multitudinarias en general y de Marvel Studios en particular. Antes de su estreno, Rotten Tomatoes se llenó de criticas que denigraban la película y a su actriz protagonista, Brie Larson. Eso llevó a que la plataforma modificara sus normas para que solamente pudieran votarse filmes nuevos tras el estreno.

El problema es que el boicot se extendió a todas las partes de Internet, y llegó, cómo no, a YouTube, una de las plataformas más conflictivas en lo que respecta a expandir mensajes de odio y a ocultar opiniones positivas de películas y otros fenómenos culturales.

Al buscar "Brie Larson", en las primeras entradas sólo aparecían vídeos sobre cómo la actriz arruinaba a Marvel, sobre el boicot o por qué la gente estaba enfadada con ella. Pero esta vez, YouTube ha actuado como se espera de un actor de su importancia, como muestra The Verge.

Ante esta situación, YouTube, en lugar de hacer cambios sobre el algoritmo, que se ha demostrado que no siempre es demasiado efectivo, ha puesto toda su carne en el asador y ha cambiado la categoría de "Brie Larson" de vídeos normales a "noticias". Así, ahora al hacer la búsqueda, por ejemplo en español, los resultados aparecen bajo "Noticias destacadas".

Estas noticias muestran contenidos de fuentes verificadas, que no tienen por qué tener una opinión favorable del término buscado, pero que al menos operan con la objetividad que se espera de fuentes de cierto prestigio, como CNN, ABC, CBS, etc. En España, uno de los canales mostrados es de esta casa, Espinof. Por supuesto, el paso ha sido visto por muchos críticos y canales como una medida que alimenta la censura y restringe la libertad de expresión, pero igualmente puede serlo que sobre un término sólo pesen críticas machistas y misóginas.

This is kind of a fascinating discovery: YouTube seems to have changed the immediate "Brie Larson" search results to News. That pushes up authoritative sources and, in turn, pushes troll or MRA-style video rants pretty far down the page. Here's what it was versus now. pic.twitter.com/ifw9JjXQie