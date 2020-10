Un directivo de Stadia afirma que los streamers deberían pagar a los desarrolladores por retransmitir sus juegos

Una nueva polémica está servida en Internet. Alex Hutchinson, que de acuerdo a su cuenta de Twitter es director creativo y cofundador de Typhoon Studios, adquirido por Google Stadia en 2019, ha afirmado en la red social que los streamers de videojuegos deberían pagar a los desarrolladores y estudios de los títulos a los que juegan. "Deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido que utilizan", sentenció Hutchinson.

Las declaraciones del director creativo se enmarcan dentro de una de las grandes preocupaciones de streamers y youtubers, que es la retirada de sus contenidos o de su monetización por supuestas violaciones de derechos de autor. En ese sentido, esto es lo que declaró Hutchinson.

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use.