Elon Musk se queja de que YouTube está lleno de publicidad de estafas. Muchos usuarios le responden que pague YouTube Premium

Tras hablar públicamente sobre los problemas de Twitter, anunciarse que se iba a unir a la Junta de Directores y finalmente no entrar y después comprar la empresa (aunque con cambios importantes de pareceres por el camino), Elon Musk va a ahora a por YouTube.

No, no es que haya anunciado que quiere comprar la plataforma de vídeo de Google. Pero sí se ha quejado de ella tal y como hacía con los bots de Twitter. Y la queja tiene sentido. Literalmente, el CEO de Tesla y SpaceX ha dicho que "YouTube parece ser un no parar de anuncios de estafas".

YouTube seems to be nonstop scam ads — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2022

Después, tal y como acostumbra, Elon ha seguido en la conversación, riendo las gracias a un seguidor y dando ciertas explicaciones sobre por qué ha tuiteado lo que ha tuiteado. De hecho, ha publicado desde su cuenta un meme que le había hecho un usuario y del que se había reído.

Elon Musk publica un meme que plasma a YouTube impasible ante la propagación de anuncios de estafas

El meme que Elon ha publicado y que compartimos debajo de estas líneas muestra a una YouTube muy cabreada cuando alguien "maldice" en la plataforma, y totalmente relajada (cual Patricio de Bob Esponja durmiendo plácidamente) ante los anuncios de estafas obvias propagados por toda su web.

En una conversación con otro usuario que definía una de las estafas como algo tipo "Deja lo que estás haciendo si quieres convertirte en millonario en cinco sencillos pasos...", Musk afirmaba que "Sí, exactamente. Además, otras compañías están usando el nombre de Tesla para solar [¿sus techos solares?] y Powerwall. Pondré fin a eso".

Servidor puede hablar del caso de España, y lo cierto es que los anuncios con ese tinte que describe el usuario al que Musk ha contestado están muy extendidos, al igual que las estafas en comentarios de las que grandes youtubers llevan meses quejándose sin conseguir mucho.

¿La respuesta de muchos usuarios? Decirle que pague por YouTube Premium para dejar de ver anuncios, como si el hombre más rico del mundo no tuviera fondo de cartera para hacerlo. Está claro que no soluciona el problema del que Musk se queja, pero también parece que el CEO aún no ha sucumbido a la insistencia de YouTube para que paguemos.