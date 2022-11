Elon Musk tiene miedo de que Apple y Google veten Twitter en iOS y Android. Ya se plantea crear su propio móvil

Son muchos los problemas a los que se está enfrentando Twitter en las últimas semanas. Tras los despidos masivos se está viendo como hay un nulo control entre las cuentas que hay habilitadas, proliferando aquellas que son falsas. Esto es algo que hemos visto a la hora de buscar el nombre de diferentes ciudades Chinas. Pero ahora se enfrentan a un problema mayor, con las voces que hablan del veto de Twitter en los dispositivos móviles.

En la última semana, Elon Musk ha levantado el veto a la mayoría de las cuentas de su red social, siendo uno de los casos más claros el de Donald Trump. Todo esto se ha desarrollado a través de encuestas de Twitter, que ha levantado el miedo a que no se aplique ningún tipo de control a las cuentas que se sobrepasen y salten la línea de la libertad de expresión.

Ante esta amnistía que se está practicando y a la eliminación de todas las normas de conducta que pretendían hacer de Twitter un sitio sin racismo, homofobia o directamente fake news, ya los expertos apuntan a un cambio importante. Tal y como apuntó la experta en ciberlegislación, Alejandra Caraballo, estos movimientos podrían hacer que Apple y Google se piensen si merece la pena mantener la aplicación en sus tiendas.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone