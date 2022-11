Elon Musk reabre la cuenta de Donald Trump suspendida en Twitter: tomó la decisión por una encuesta en su perfil

Ya puedes encontrar de nuevo online la cuenta de "The Real Donald Trump" en Twitter. Este es el perfil oficial del antiguo presidente de Estados Unidos, cuya cuenta en la red social fue suspendida a comienzos de 2021. La razón de aquella suspensión: "el riesgo de una mayor incitación a la violencia", después de que los mensajes que Trumo publicó en la red social durante el asalto al Capitolio infringieron "la política de Glorificación de la Violencia".

Twitter afirmaba que Trump no volvería a la plataforma, aunque se vuelva a presentar como presidente de Estados Unidos en 2024... pero probablemente Twitter no pudo presagiar todos los cambios que le han llegado a su vida en las últimas semanas desde que Elon Musk cerrase finalmente la compra de la plataforma.

Elon Musk hizo una encuesta entre sus seguidores en su perfil que decía: "Reintegrar al ex presidente Trump" y había aun sí y un no. Un 51,8% de las personas que participaron en esta pregunta dijeron que sí y eso fue suficiente para, que al día siguiente, Musk quitase la suspensión a Trump. Dijo que el pueblo había hablado.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

En realidad, más de 134 millones de personas vieron la encuesta, según Musk, aunque terminó con poco más de 15 millones de respuestas. Eso se traduce a que sólo alrededor del 11% de los que la vieron hicieron clic en uno de los botones.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Musk recibe a Trump de nuevo

Su perfil ya está activo aunque, por ahora, Trump no ha publicado nada. De hecho, sus últimos post son de enero de 2021 mostrando tu tremendo descontento hacia los resultados electorales en los que ganó su rival Joe Biden. Y este fue el modo de Musk de recibir de nuevo a Trump dentro de la plataforma. Con una imagen, cuanto menos, machista.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

Ya en el pasado mes de mayo, después de la primera vez que Musk mostró su gran interés por Twitter, el magnate de Tesla dijo que restauraría la cuenta de Trump.

"Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump... creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y no dio como resultado final que Donald Trump no tuviera voz" para después decir que si liderase Twitter "supongo que revertiría el bloqueo".

Trump ya tiene su red social

Poco después de tomar el control de la red social, Musk dijo que no restablecería ninguna cuenta prohibida hasta que la compañía hubiera creado y convocado un consejo de moderación de contenidos con "puntos de vista muy diversos".

No hay información de que ese consejo se haya creado. Lo que si supimos hace unos días es que esta adquisición y las confusas idas y venidas resultantes en relación con el lanzamiento de productos y sus políticas de moderación de contenidos han llevado a muchas marcas a suspender las compras de publicidad en Twitter.

Habrá qué ver qué dice Trump al respecto, ya que ahora usa la red social Truth Social, fundada por él mismo a finales del pasado año. De hecho, en su perfil dentro de su red social agradeció el gesto pero dijo que para él Truth Social es más especial.