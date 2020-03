Esta web te ayudará a compartir capturas de tus tweets en Instagram "como un profesional"

De unos años a esta parte, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas. De publicar fotografías de lo que estás haciendo en este "instante" y aplicarles filtros, esta plataforma ha ido mutando y actualmente podemos encontrar todo tipo de contenido.

De hecho, muchas veces me he encontrado que algunos usuarios publican capturas de sus tweets, para darles más difusión. Si ese es tu caso, hoy te vamos a recomendar una sencilla web que te puede ayudar en este proceso.

Un acabado "más profesional"

Pikaso es una nueva herramienta para compartir tweets en Instagram y que la imagen aparezca ajustada a este formato. Todavía está en una fase inicial, pero ya incluye algunas funcionalidades interesantes.

Su creador, Soheil Rashidi, asegura que gracias a esta web es "mucho más fácil que compartir capturas de pantalla y recortarlas". Añade que, de esta manera, "la imagen generada parece mucho más profesional".

I just launched Pikaso (a tool for creating clean and clutter-free tweet shots) on Product Hunt: https://t.co/Z4OStQDDah



It's perfect for sharing your tweets on Instagram. — Soheil (@soheilpro) February 18, 2020

Para hacerlo, será tan fácil como loguearnos a través de Twitter y pegar el enlace del tweet que queremos compartir en Instagram. Si lo preferimos, podemos pulsar el botón "show my tweets" para que nos muestre nuestras últimas publicaciones.

Cuando hayamos seleccionado el tweet que queramos, tenemos que pulsar "get image" para que debajo nos aparezca la captura del tweet. Sólo faltará seleccionar "download image" para descargarla en nuestro dispositivo y poder compartirla en Instagram.

La realidad es que es una solución muy sencilla, pero al mismo tiempo eficaz. Habrá que estar atentos, ya que su creador asegura que pronto añadirá temas, modo oscuro y la posibilidad de cambiar tipografías y colores.