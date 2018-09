Esta web te hace spoilers de tus películas y series favoritas, porque sí

¿Hay algo peor en este mundo que estar navegando tranquilamente por Twitter y, de repente, comerte un spoiler de tu serie o película favorita? Posiblemente no. Una persona normal gusta de mantener la intriga de la trama hasta el final, hasta ese capítulo final en el que todo cobra sentido. Luego están los sádicos, que son los que visitan spoilme.io.

Spoilme.io es la primera base de datos de spoilers a nivel mundial. Ha sido desarrollada por la agencia de creatividad francesa BuddyWeb y está disponible en inglés, francés y español.

Al final todos están muertos

Su funcionamiento es extremadamente sencillo. Basta con teclear el nombre de cualquier película o serie y dejar que surja la magia. Si no recuerdas el título exacto, conforme vayas escribiendo el buscador te irá mostrando resultados que coincidan, así como el número de spoilers disponibles. Elige el que más te guste y deleítate con tu dosis de sadismo.

Un punto interesante es que las series están desglosadas en capítulos. Si escribes "Juego de Tronos" también deberás especificar el capítulo en cuestión que quieres que te destripen. Si no lo recuerdas, con poner el número será suficiente.

Si una película no tiene spoilers puedes añadirlos tú

Por supuesto, no todas las películas tienen spoilers en todos los idiomas, pero no te preocupes porque puedes añadirlos tú. Por ejemplo, La Gran Apuesta no tiene ninguno, así que puedes añadir algo como "Al final, toda la trama de las hipotecas acaba desembocando en la peor crisis económica de los últimos tiempos a nivel global".

Creada por diversión en un día y medio

Los chicos de BuddyWeb afirman en su web que spoilme.io fue creada durante un hackathon en un día y medio. "El objetivo era reírnos un poco y probar el lanzamiento de un producto de forma ultrarrápida", confiesan. El éxito fue rotundo. El primer día de su lanzamiento apareció en los principales de medios de comunicación tecnológicos de francia como The Journal du Geek.

El front-end fue desarrollado con una API JSON en PHP y con el framework Laravel. Para conseguir el listado de películas y series implementaron la API abierta de OMDB (Open Movie Data Base).

