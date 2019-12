Esta web te permite vigilar si un usuario de Twitter se queda libre

A finales del mes pasado, Twitter generó mucha polémica al anunciar que comenzarían a eliminar cuentas inactivas o de personas que han fallecido (lo que significa que esos nombres de usuario quedarían libre para ser utilizados de nuevo).

Este anuncio levantó tanto revuelo que la plataforma tuvo que poner freno a esta estrategia, anunciando que no tienen pensado eliminar ninguna cuenta inactiva hasta que creen una fórmula de conmemorar cuentas.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

Nos avisarán cuando esté libre

Aunque Twitter haya pausado este plan, no significa que no lo vayan a llevar a cabo. Eso es lo que creen los creadores de Bookmyat, una herramienta que nos ayudará a vigilar si se queda libre el nombre de usuario que estamos ansiando.

"Bookmyat monitoriza los nombres de usuario que han quedado disponibles, algo que puede deberse a muchas razonas. Además, de momento en la UE Twitter tiene que cumplir con la GDPR. Los nombres de usuario serán eliminados en algún momento".

Una vez que hemos introducido nuestro correo electrónico y hayamos activado nuestra cuenta, veremos un sencillo panel en el que tendremos que añadir el nombre de usuario que queramos vigilar.

Tendrá que tener más de cinco caracteres, y un punto positivo es que podemos añadir más de un nombre de usuario. Nos aparecerá en qué fecha lo hemos añadido y, lo más importante, si está libre o no.

De todos modos, no será necesario estar entrando en la plataforma para saber si se ha quedado libre, ya que Bookmyat se encargará de enviarnos un email tan pronto esté disponible.

El creador de esta herramienta, @guegnolle, afirma que nos avisarán en cuestión de minutos (segundos cuando lancen la versión premium). Además, también asegura que "pronto" activarán una opción que nos permitirá que se registre automáticamente el nombre de usuario que estamos monitorizando.