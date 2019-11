Twitter retrasa el plan para eliminar cuentas inactivas hasta ver cómo conmemorar las cuentas de fallecidos

Una de las mejores noticias que ha traído Twitter en los últimos tiempos a los usuarios que quieren cambiar de nombre de perfil es la [eliminación de cuentas inactivas](Si quieres cambiar de nombre de usuario en Twitter, puede que estés de suerte: van a eliminar cuentas sin uso). Con ello, la compañía llegó a anunciar que liberaría los nombres de usuario tras la desactivación de cuentas.

Sin embargo, parece que los de Jack Dorsey no han pensado en todos los casos afectados por una decisión así. Como contábamos ayer, la eliminación de perfiles inactivos significaba que íbamos a tener que despedirnos de los tweets de personas fallecidas, pues sin acceso a sus cuentas por falta de credenciales no sería posible iniciar sesión.

A última hora, sin embargo, Twitter dice haber escuchado el feedback, y no eliminarán ninguna cuenta inactiva hasta crear una nueva forma de conmemorar cuentas.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.