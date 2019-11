Que Twitter vaya a eliminar cuentas de usuario inactivas significa que debemos despedirnos de los tweets de personas fallecidas

Twitter es una red social que ya tiene más de 13 años entre nosotros y cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Eso significa que si ahora quieres abrirte una cuenta, es bastante probable que el nombre de usuario que elijas esté ocupado.

La plataforma parece que quiere acabar con los usuarios inactivos, liberando esos nombres de usuario para que puedan ser utilizados por personas que realmente los vayan a utilizar.

Hace unas horas conocimos que están enviando mails en los que solicitan a los usuarios iniciar sesión y aceptar los Términos y la política de privacidad si no quieres "perder el acceso" a esta cuenta.

Como vemos, en el mail que están enviando, dan un plazo bastante corto (un par de semanas). Lo que no está confirmado es si liberarán estos nombres de usuario (o en qué plazo) una vez que hayan sido eliminados. Nos hemos puesto en contacto con Twitter y actualizaremos esta nota si tenemos más datos al respecto.

Ver desaparecer cuentas de familiares y amigos

Drew Olanoff, un editor de TechCrunch, publicó hace unas horas un artículo que lleva por título "Podrás quitarme los tweets de mi padre por encima de mi cadáver". Como se puede intuir, Olanoff está preocupado por lo que ocurrirá con el perfil de su padre, que ha fallecido.

Cuando Olanoff vio la noticia de Twitter, en un primer momento pensó que era una buena idea acabar con las cuentas inactivas, hasta que vió un tweet publicado por Dave Lee (periodista en la BBC):

Here's some more info on the Twitter user cull. As it stands, every person who has had Twitter and died more than six months ago will be deleted from the site - UNLESS someone already has their log-in details. https://t.co/jupCD04m5D — Dave Lee (@DaveLeeBBC) November 26, 2019

Como vemos, Lee asegura que Twitter eliminará la cuenta de "cualquier persona que haya fallecido hace seis meses". Cuando vio esto, Olanoff asegura que "su corazón se hundió y comenzó a llorar".

"No había pensado en eso. Es un gran problema".

Es algo a lo que muchos todavía no nos hemos enfrentado. Las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestras vidas, en las que conectamos (pública o de manera privada) con otras personas, o con el mundo en general.

Todo lo que hayas publicado se queda congelado en el tiempo, y podría ser consultado a posteriori, algo que puede tener tanto connotaciones positivas como negativas.

La mayoría de nosotros desconocemos las contraseñas de acceso de nuestros familiares y amigos

A diferencia de Facebook, Twitter no ofrece una opción que convierta la cuenta en un "memorial", congelando el perfil y desactivando cualquier interacción (una medida con la que se busca prevenir cualquier tipo de abuso).

Además, la mayoría de nosotros seguramente no conozcamos las contraseñas de nuestros familiares y amigos, así que no tendremos posibilidad de acceder a dichas cuentas y evitar que las acaben eliminando por falta de actividad.

También nos hemos puesto en contacto con Twitter para saber si tienen pensado añadir en un futuro próximo una opción que permita "congelar" el perfil de un fallecido, y así evitar que se pierdan todos los tweets e interacciones que dejaron en vida.