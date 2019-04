Linus Torvalds detesta las redes sociales y cree que son una enfermedad que alienta el mal comportamiento

Linus Torvalds, famoso por ser el creador y líder del mantenimiento de Linux y también por muchos de sus polémicos y a veces indenciarios comentarios sobre el mundo de la tecnología, fue entrevistado recientemente por LinuxJournal con la ocasión del 25 aniversario del primer número de la publicación que vio la luz 1994 y en el que justamente, también entrevistaban a Torvalds.

Aunque Linus habló sobre varias cosas, como desde el pasado y futuro de Linux, a los años que lleva sin realmente escribir código, en incluso sobre su vida familiar, cuando al creador de Linux le preguntaron si había una sola cosa que pudiese arreglar de este mundo conectado, no dudó en responder que serían las redes sociales.

"En Internet nadie puede escucharte siendo sútil"

Torvalds dice que detesta completamente las redes sociales modernas como Twitter, Facebook e Instagram. "Es una enfermedad. Parece que promueven el mal comportamiento", dice.

Para él, el principal problema es que al no estar hablando cara a cara con alguien te pierdes todas las señales sociales normales y es fácil malinterpretar el humor y el sarcasmo. Al mismo tiempo es muy fácil pasar por alto la reacción del receptor y así empiezan las flame wars, etc. Algo que no pasaría tan fácil en una interacción en persona.

Aunque Linus cree que el email también sufre un poco de este problema, piensa que al menos a través de este tienes que hacer el esfuerzo en escribir el correo y generalmente existe en él contenido real. Pero el modelo de simplemente hacer "me gusta" y "compartir" le parece una basura.

"El anonimato está sobrevalorado. Cuando ni siquieras pones tu nombre real en la basura que escribes o que compartes o que te gusta, es peor. "

La parte que menos aprecia de todo esto es la anonimidad, cuando ese ingrediente entra en escena, Torvalds lo encuentra totalmente repugnante:

En realidad soy de esas personas que piensan que el anonimato está sobrevalorado. Algunas personas confunden privacidad y anonimato y piensan que van de la mano, y que proteger la privacidad significa que necesitas proteger el anonimato. Creo que eso está mal. El anonimato es importante si eres un soplón, pero si no puedes probar tu identidad, tus locuras en alguna plataforma de redes sociales no deberían ser visibles, y no deberías ser capaz de compartirlas ni de que te gusten.

Es por eso que Linus no está en ninguna red social, aunque dicer haber probado Google+ por un tiempo porque la gente que se encontraba ahí no eran "las cosas sin sentido de siempre", pero obviamente eso no fue a ningún lado. Recordemos que Google+ ya está muerto.

Linus no es el único que piensa que las redes sociales son malas

Las redes sociales, especialmente Facebook, han sido objeto de más de una y mil críticas en los últimos años por los problemas que parecen estar causando entre nosotros, tanto, que hay gobiernos que quieren enseñar a sus niños a lidiar emocionalmente con ellas para evitar problemas.

Estudio tras estudio afirma que serías más feliz si las abandonas, que entras en sitios como Facebook solo para odiar, o que incluso están dañando la democracia y destruyendo la forma en la que funciona la sociedad.

El mismo Facebook ha reconocido en una inciativa de instrospección que si hay una verdad fundamental sobre el impacto de las redes sociales en la democracia es que amplifica la intención humana, tanto la buena como la mala.

Foto de portada | Faces of Open Source