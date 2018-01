Enseñar a los niños en la escuela a lidiar emocionalmente con las redes sociales, en Reino Unido ya se lo plantean

"Si tengo como 150 likes, es como que bien, significa que les gustas", "Edito mis fotos para asegurarme de que me veo bien", "Puede que te compares porque no eres muy guapa en comparación con ellos", "Mi mamá me toma fotos en Snapchat... no me gusta cuando tus amigos o tu familia te toman fotos cuando tu no quieres", "Le mando a mi amiga muchos mensajes diciendo 'responde' hasta que lo hace".

Estas son solo algunas de las cosas que niños de 8 a 12 años tienen que decir sobre sus interacciones en redes sociales, parte de un reporte hecho por la Comisionado para la Infancia de Inglaterra que advierte sobre cómo estas afectan el bienestar de los chicos que apenas van a empezar la escuela secundaria.

La vida en likes

El reporte titulado "Life in Likes" (algo como "La vida en cantidad de 'me gusta'"), estudia el efecto de las redes sociales en niños de 8 a 12 años, el uso que le dan y cómo estás afectan su bienestar.

Life in Likes enfrenta un tema alarmante, el cómo los más jóvenes están usando plataformas que las empresas de redes sociales no diseñaron para ellos. Y, que a pesar de que la mayoría de las redes tienen un límite de edad oficial de 13 años, las investigaciones sugieren que niños más pequeños ya tienen sus propias cuentas.

Dependencia de comentarios y "me gusta" para obtener validación social

El reporte muestra que muchos niños encuentran las redes sociales difíciles de manejar y que se convierten en sumamente dependientes de los comentarios y los "me gusta" para obtener validación social.

Además de esto los niños están adaptando su comportamiento offline para ajustarse a una imagen online y esto les causa cada vez más ansiedad por tener que "mantener las apariencias" mientras se hacen mayores.

Lo que significa crecer dentro de las redes sociales

En una entrevista para BBC, Anne Longfield, la actual Comisionado para la Infancia en Inglaterra, llamó a las escuelas y los padres a preparar emocionalmente a los niños para enfrentar "los riesgos significativos" que representan las redes sociales.

Además de esto, Longfield sugirió que deberían existir lecciones mandatorias en las escuelas sobre alfabetización digital y fortaleza en linea para los niños de 10 a 12 años, de forma que se les enseñe sobre "el lado emocional de las redes sociales".

Enseñar a los niños sobre el lado emocional de las redes sociales.

También sugirió que los padres deben ayudar a los niños a "navegar la montaña rusa emocional" de los aspectos negativos de las redes sociales.

El reporte que también menciona aspectos positivos del uso de redes sociales por los más jóvenes, como el hecho de poder ver lo que hacen sus familiares y estar en contacto ellos, o cómo los niños aprenden lo que deben o no hacer en las redes sociales gracias a sus parientes de mayor edad, termina abordando muchos aspectos sobre lo que significa crecer dentro de las redes sociales.

La realidad es que estamos en una situación sin precedentes y a ningún adulto de la actualidad le enseñaron cómo lidiar con los aspectos de la vida digital cuando eran más jóvenes, porque tal cosa no existía.

Hay cosas para los que muchos padres ni siquiera tienen herramientas, sugerir que el Estado tome medidas para ayudar a educar a los más jóvenes en estos aspectos es quizás una de las mejores ideas que ha tenido un político en mucho tiempo.

Es especialmente relevante si tomamos en cuenta que los mismos fundadores de Facebook hablan de que la hicieron para explotar vulnerabilidades humanas y ni siquiera saben cómo afecta a los más jóvenes, que la red social hace grandes daños a la sociedad, o que "no dejan a sus hijos usar esa mierda".

Leer el reporte | Life in ‘likes’ Children’s Commissioner report into social media use among 8-12 year olds

En Genbeta | Facebook busca convencernos de que las redes sociales son malas para nosotros solo si no compartimos más