Es tu última oportunidad: cómo descargar todos tus datos de Google+ antes de que cierre para siempre

Ha llegado la fecha, Google+ está muriéndose. Tras múltiples pequeñas muertes, heridas fatales que condenaban poco a poco al intento de red social de Google, la estocada final le ha llegado. Y lo ha hecho antes de tiempo: la agonía ha durado cuatro meses menos de lo que se anunció. Dice adiós este 2 de abril.

Si en su momento usaste esta plataforma social y quieres conservar el contenido o los datos que volcaste en ella, debes saber que estás en tiempo de descuento.

Esta será, con toda probabilidad, la última oportunidad que tendrás para descargar esta información y ponerla a buen recaudo antes de que en Mountain View pulsen borrar y todo deje de existir. Los +1 que diste, los círculos de Google+ que creaste, las comunidades en las que mantenías un rol activo y el contenido que publicaste, como fotos y vídeos. Todo desaparecerá, aunque puedes descargarlo por si quieres mantenerlo aunque sea en una carpeta de tu equipo.

Cómo descargar los datos de Google+

La forma más fácil de descargar tu información de Google+ es la que te permite obtener un archivo con todos tus datos a la vez, incluidos tus círculos, comunidades, novedades. +1, fotos y vídeos. Puede que haya contenido que no te interese, pero de este modo puedes estar seguro de que tendrás una copia lo más completa posible de tu paso por la red social de Google.

¿Y cómo conseguimos este archivo? Siguiendo estos pasos:

Ve a la página Descargar tus datos (si no has iniciado sesión, iníciala) y tus datos de Google+ disponibles aparecerán preseleccionados. Elige los formatos que más te convengan en cada tipología de datos. Haz clic en Siguiente. Elige cómo quieres que Google te entregue tus datos. Elige un tipo de archivo. Elige un tamaño de archivo máximo (si los datos ocupan más se dividirán en varios ficheros con un tamaño máximo como el indicado) Y haz clic en Crear archivo.

Dependiendo de los datos que tuviese tu cuenta de Google+, la descarga de tu contenido puede llevarte cierto tiempo. En cualquier caso, sea como sea y según el método de entrega que hayas seleccionado en los pasos anteriores, verás todos los archivos en tu Google Drive o recibirás un correo electrónico con un enlace que te permitirá descargar el fichero que los agrupa.

Este proceso de volcado de información, en principio, no será posible una vez Google haya procedido al borrado de la plataforma, que empieza este 2 de abril, por lo que es mejor comenzar cuanto antes. No sabemos si una vez iniciado el proceso de desaparición de Google+ este método de back up será posible.