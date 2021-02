Estos son los consejos de Spotify para que sus recomendaciones sean mejores

Uno de los problemas que se suelen encontrar los usuarios de Spotify es que la música que la plataforma les va ofreciendo no acierte con sus gustos personales y que, entre tema y tema, les aparezcan canciones que no se ajusten ni a su estado de ánimo ni a sus preferencias en general. Por ello, Spotify ha publicado unos trucos que permiten personalizar la experiencia dentro de la plataforma de música. En esta app con 60 millones de canciones y más de 2 millones de podcasts, saber personalizar su uso te ayudará a descubrir canciones que sean de tu estilo.

Como curiosidad, en el mes de enero de 2021, las listas “Radar de Novedades’, ‘Descubrimiento Semanal’ y ‘Mix diario’ se han escuchado durante más de 1.000 millones de minutos.

5 trucos para que Spotify te ofrezca contenidos personalizados

La plataforma ha revelado 5 trucos para poder descubrir a un artista, un estilo o un podcaster que te puedan gustar, según lo que Spotify sabe sobre ti:

1.Visita la sección ‘Especialmente para ti’. En la pestaña de inicio de Spotify hay una sección que precisamente se llama “especialmente para ti”. Aquí se ofrece un catálogo de contenidos creados de acuerdo con las preferencias recogidas por Spotify. Dentro de esta pestaña hay diferentes listas de canciones.

Por un lado, está el descubrimiento semanal, que muestra cada lunes 30 nuevas sugerencias de canciones según los gustos musicales de cada usuario. Otra lista es el ‘Daily Mix’ que se actualiza diariamente y basándose en canciones que has escuchado recientemente. Incluye temas ya escuchados y otros nuevos. En tercer lugar hay la opción "Éxitos que se te han escapado" es una novedad de Spotify que se puede encontrar tecleando su nombre en el buscador de la plataforma y que descubre a los usuarios canciones del pasado año pasado que no ha escuchado pero que Spotify cree que pueden gustar mucho

2.Interactuar con las canciones, artistas y playlists ayudará a personalizar la experiencia. En este caso, Spotify recomienda a los usuarios dar like en el corazón de la parte izquierda sobre las canciones que les gustan; usar los botones de me gusta o de ocultar (este último disponible en la app móvil) para ayudar a Spotify a entender lo que te gusta y lo que no quieres. Además las favoritas se recogerán en la playlist llamada ‘Canciones que te gustan’.

3.Crear tu propia emisora de radio para escuchar música de un género muy específico o de un artista. Spotify Radio tiene diferentes funciones. Por un lado está la Radio de artistas para buscar cualquier artista en Spotify. Para ello hay que acceder a los tres puntos bajo la imagen del artista, selecciona 'Ir a la radio' y Spotify reproducirá música de esa persona. Otra función es la radio de canciones, con el objetivo de reproducir canciones similares a tus temas favoritos. Para ello hay que hacer clic en los tres puntos de la fila de la canción, selecciona 'Ir a la radio' y podrás escuchar contenidos de este estilo.

4.Sobre los podcast: ¿cómo descubrir el podcast que se más encaja con tus preferencias?. Hay diferentes formas de personalizar estos contenidos. Por un lado está la opción de 'éxitos en podcasts’con una sección diseñada para ayudar a los usuarios a descubrir nuevos programas. Hay dos tipos de listas de éxitos: la lista de 'Podcasts Top’, con una selección de los 200 podcasts más populares del momento, y la de ‘Podcasts tendencia’, con el ranking de los 50 podcasts que son tendencia. Hay que recordar que esta plataforma tiene también podcast originales.

5.Explorar según el género de la música. Spotify habla de explorar en las listas por género, estados de ánimo o actividad.En la pestaña "Buscar", hay opción de navegar por géneros, estados de ánimo o actividades.

Spotify quiere ir más allá para descubrir el estado de ánimo

Hace unos días se anunciaba que se le ha concedido una patente tecnológica que apunta a usar grabaciones de la voz de los usuarios y del ruido de fondo para determinar que tipo de música seleccionar y recomendar.

El nombre de la patente es "Identificación de los atributos del gusto a partir de una señal de audio", y describe un método y producto para procesar señales de audio en la que voces o ruido de fondo que es examinado a través de tecnología de reconocimiento de voz, para aislar diálogos y metadatos ambientales del ruido y determinar las preferencias de contenido multimedia según estos.

La patente describe los posibles usos de la tecnología y habla sobre la extracción de "la entonación, el estrés, el ritmo y otros elementos similares de las unidades del habla de la voz del usuario". Y llega a implicar que la aplicación de Spotify pueda incluso usar esos datos para categorizar el estado de ánimo del usuario como "feliz, molesto, triste o neutral".