Spotify está interesada en usar grabaciones de nuestra voz y del ruido de fondo para decidir qué música recomendar

Parece que Spotify no solo quieres que los usuarios escuchen en su plataforma sino que su plataforma nos escuche. A la empresa se le ha concedido una patente tecnológica que apunta a usar grabaciones de la voz de los usuarios y del ruido de fondo para determinar que tipo de música seleccionar y recomendar.

El nombre de la patente es "Identificación de los atributos del gusto a partir de una señal de audio", y describe un método y producto para procesar señales de audio en la que voces o ruido de fondo que es examinado a través de tecnología de reconocimiento de voz, para aislar diálogos y metadatos ambientales del ruido y determinar las preferencias de contenido multimedia según estos.

Usar nuestra voz para determinar nuestro estado emocional, género, edad o acento

La patente describe los posibles usos de la tecnología y habla sobre la extracción de "la entonación, el estrés, el ritmo y otros elementos similares de las unidades del habla de la voz del usuario". Y llega a implicar que la aplicación de Spotify pueda incluso usar esos datos para categorizar el estado de ánimo del usuario como "feliz, molesto, triste o neutral".

Esa misma tecnología podría utilizar el reconocimiento de voz para identificar metadatos como el estado emocional, el sexo, la edad, el acento e incluso el entorno, es decir, si alguien está solo o con otras personas, a partir de la grabación de audio.

Spotify también explica en su patente cómo actualmente utiliza un árbol de decisiones que muestra a los usuarios diferentes artistas y géneros para ayudar a perfeccionar su algoritmo de recomendación para el usuario.

Por ahora la plataforma necesita preguntar al usuario cosas como su edad o género, y luego para afinar más las recomendaciones tiene que ofrecer opciones para que el usuario seleccione artistas que le gustan, y según Spotify el método actual no es lo suficientemente eficiente.

Esta nueva tecnología buscaría saltarse el paso de que el mismo usuario proporcione la información:

Lo que se necesita es un enfoque totalmente diferente para recopilar los atributos de gusto de un usuario, en particular uno que esté basado en la tecnología para que la actividad humana descrita anteriormente (por ejemplo, requerir que un usuario proporcione información) se elimine al menos parcialmente y se realice de manera más eficiente

De momento la empresa no ha comentado planes de implementar las tecnologías descritas en esta patente, y no es raro que las empresas registren inventos que no terminan llegando al mercado. Sin embargo, no deja de ser interesante y quizás del lado alarmante a nivel de privacidad del usuario. ¿Cuándo aceptamos como normal que una app grabe nuestra voz y entorno solo para recomendarnos canciones?

Vía | Pitchfork