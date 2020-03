Facebook confirma que está probando una opción para que se puedan compartir las historias de Facebook en Instagram

Aunque desde hace tiempo que es posible compartir las historias de Instagram en Facebook, esta funcionalidad no es posible hacerla a la inversa (es decir, compartir las historias que subes a Facebook en Instagram).

Al parecer, todo esto va a cambiar, ya que Facebook se encuentra probando una opción que permitirá compartir las historias que subamos a Facebook en Instagram, y así evitar pasos innecesarios a los que utilizan ambas plataformas.

Más sincronización entre ambas plataformas

Lo sabemos gracias a Jane Manchun Wong, especialista en ingeniería inversa a la que ya conocemos por desvelar funcionalidades en las que están trabajando servicios muy utilizados.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Como vemos en la captura compartida por Jane Manchun, en la parte inferior (debajo de las opciones que nos permiten indicar si queremos que sea visible públicamente o sólo por determinadas personas) aparece el icono de Instagram y un interruptor para activar o desactivar esta opción.

Manchin añadió un segundo tweet a su hilo, en el que asegura que un trabajador de Facebook le ha confirmado que están probando esta funcionalidad, como parte de una estrategia para simplificar y mejorar la forma en la que las historias funcionan a través de ambos servicios.

Facebook también se ha encargado de confirmarlo a TechCrunch, añadiendo que están buscando nuevas formas de "hacer más fácil compartir momentos con las personas que te importan".

La verdad es que llama la atención que esta funcionalidad no esté activas desde hace tiempo. No olvidemos que Instagram pertenece a Facebook, y no a la inversa. Lo que está claro es que las historias siguen expandiéndose en pleno 2020, y es algo que hemos visto en plataformas tan populares como Twitter o LinkedIn.