Facebook copiará a TikTok para competir con él y someterá al algoritmo de su feed al mayor cambio de su historia

Mostrar el contenido que se incluye en el feed según su popularidad y temática, en detrimento de aquel insertado por haber sido publicado por uno de nuestros amigos: ése sería uno de los principales cambios que introduzca Meta en la próxima versión del algoritmo de su red social Facebook. Y eso lo sabemos gracias a un documento interno de la compañía cuya existencia ha sido desvelada por The Verge.

Pero esa idea ni siquiera es original del equipo de Facebook, sino que está inspirada en TikTok… con el objetivo declarado y reconocido de competir contra esta exitosa red social china que en los últimos tiempos parece haber logrado hacerse con un notable porcentaje del público adolescente que hace no tanto frecuentaba las dos plataformas propiedad de Meta: Facebook e Instagram.

Y es que Facebook ha podido comprobar, tras el lanzamiento de Reels, que el mero hecho de copiar el formato de vídeo breve popularizado por TikTok no basta. Por eso, en una reunión de Zuckerberg con varios de sus directivos a comienzos de este mismo año, llegaron a la conclusión de que debían replantear el feed al completo.

El año pasado, las descargas de TikTok superaron en un 20% las de Facebook y en un 21% las de Instagram

De hecho, pese a haber sido actualizado su algoritmo en 2018, ahora se enfrentaría al mayor cambio de toda su historia.

Pero la selección de contenidos del feed no es lo único en lo que Facebook se va a plegar para amoldarse al modelo impuesto por su rival, incluso después de haberse adelantado al mismo y haber optado por transitar otros caminos: así, años después de que Facebook se separase de su propio servicio de mensajería Messenger, tras lo que comenzó a funcionar como un app independiente, ésta volverá a integrarse en Facebook.

Saber contra quién compites…

TikTok es, sin lugar a dudas, la actual obsesión de los directivos de Meta: antes de poner sobre la mesa (interna) todos estos cambios, ya hicieron virar su app Instagram, originalmente refugio por excelencia de fotógrafos, para sumarse a la fiebre del vídeo.

"No queremos ser considerados 'la aplicación para compartir fotos cuadradas', decía Adam Mosseri, principal responsable de Instagram, hace ahora un año, en unas declaraciones en las que mencionaba a TikTok ¡y hasta YouTube! como rivales.

Ahora, se preparan para hacer lo propio con Facebook. En palabras de Tom Allison, vicepresidente de Meta, su red social insignia debe convertirse ahora "en el motor de descubrimiento" de Intenet. Para ello, el próximo cambio de Facebook implementará una portada en la que la parte superior esté copada por una mezcla de Stories y Reels…

Que WhatsApp copiase sin pudor las innovaciones de Snapchat resultó clave a la hora de recuperar el liderato frente a un competidor en auge… ¿funcionará la misma estrategia con Facebook y TikTok?

…mientras el feed, situado debajo, muestra 'el contenido más interesante' publicado tanto en Facebook como en Instagram, aunque pertenezca a perfiles y fanpages que no seguimos; es decir, una imitación del 'For You' de TikTok. A eso se le añadirá un papel más prominente de la bandeja de entrada de Messenger en el lateral de la portada.

La competencia de TikTok no es la única razón del estancamiento de Facebook, pero su competencia sí es algo a lo que los directivos de Meta saben que tienen que hacer frente para transmitir seguridad a inversores y anunciantes, sobre todo en un contexto como el actual, en el que la compañía se prepara para perder dinero durante varios años mientras desarrolla su dudoso proyecto del Metaverso.