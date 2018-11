Hace dos ediciones de Google I/O, la compañía de Mountain View anunció que llevaría las respuestas inteligentes de Inbox a iOS y Android, y desde hace un tiempo ya podemos disfrutar de ello, incluso en español. Los resultados son buenos, y era esperable su llegada a otras plataformas.

Facebook ha sido otro gran actor en poner en prácticas las respuestas basadas en IA, según algunos usuarios a los que ya les aparecen. Sin embargo, las sugerencias no han gustado a muchos usuarios, teniendo en cuenta el contexto en que se han realizado. Dado que de momento han aparecido en eventos retransmitidos en directo por Facebook Live, era una buena ocasión para probar la inteligencia según la situación, y en ello han fallado.

El caso del que más se habla tiene que ver con un tiroteo en el hospital Mercy de Chicago, donde murieron cuatro personas, una de ellas policía. Sería una buena situación para que Facebook recomendara no escribir barbaridades que pudieran afectar al ánimo de las personas y resultar ofensivas. Sin embargo, la compañía de Mark Zuckerberg ha optado por realizar sugerencias que emulan el lenguaje que, casi por cortesía, se emplea en mensajes en esas situaciones.

Como se observa en el tuit, la respuestas traducidas eran "Espero que todo el mundo esté bien", "Manteneos a salvo", "Angustioso", "Muy triste" o un emoji que expresa rezos.

So I’m just noticing that Facebook has a thoughts and prayers autoresponder on our Chicago Hospital shooting livestream and I have thoughts pic.twitter.com/8LQULnbQty