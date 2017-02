Facebook ficha a una directiva de MTV para lidear su línea de contenido original

La el gigante social sigue dando pasos adelante para conseguir desarrollar contenido propio a lo Netflix. Si hace un mes hablábamos de que Facebook había perdido el interés en vídeos en directo en favor de generar sus propios contenidos, y hace unos días se confirmaba que estaban desarrollando una app para TV, hoy estos pasos vuelven a ser actualidad.

Facebook ha fichado a Mina Lefevre como jefa de su división de contenido propio, tal y como ha confirmado la propia interesada en su propia cuenta de Facebook. Puede que el nombre no diga mucho en un primer momento, pero se trata de una antigua directiva de la MTV, con lo que es de suponer que sus conocimientos televisivos serán muy valiosos para Zuckerberg y compañía.

En el Facebook de Lefevre se puede leer lo siguiente:

Estoy muy emocionada por compartir que me voy a embarcar en una nueva aventura como Jefa de Desarrollo en Facebook.

Siempre me ha atraído la idea de crear algo y la idea de ser parte del equipo que ayuda a crear el ecosistema de contenido original de Facebook... bueno, ¡parece un sueño!

Voy a echar de menos a todos los compañeros de MTV (nuevos y antiguos) y espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Espero que podamos traer programas que hagan pensar, conmovedores, con los que la gente se pueda identificar, divertidos y por encima de todo, entretenidos. Desde Faking It, Awkward, Finding Carter, Scream, Teen Wolf, Nicole Byer, Mary + Jane, Sweet/Vicious and Shannara... He tenido el placer de trabajar con algunos de los creativos con más talento y no puedo esperar para continuar esta línea en Facebook.