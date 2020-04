Facebook Messenger llega globalmente como aplicación de escritorio a Windows y macOS con un gran atractivo: videollamadas grupales

Facebook ha lanzado este jueves una aplicación de escritorio de Messenger, su popular servicio de mensajería, para Windows y macOS con un gran atractivo teniendo en cuenta la situación global: chats y videollamadas grupales.

Sin referirse específicamente a la pandemia de enfermedad por coronavirus, la compañía subraya que "ahora más que nunca" las personas usamos la tecnología para mantenernos en contacto con las personas que nos importan, "incluso cuando están físicamente separados", y lo han notado en sus estadísticas.

"Durante el mes pasado, vimos un aumento de más del 100 % en el número de personas que utilizan el navegador de su escritorio para realizar llamadas de audio y vídeo en Messenger", explican. Una característica que llega ahora a las aplicaciones de Messenger para Windows y macOS lanzadas a nivel global.

Videollamadas grupales en un servicio con 2.500 millones de usuarios

Las aplicaciones de escritorio de Messenger no son exactamente nuevas. Sí lo es la de macOS, pero no tanto, la de Windows que podemos encontrar en la Microsoft Store y cuyo lanzamiento se produjo en marzo de 2014.

Lo nuevo es el lanzamiento global, la llegada a los equipo de Apple, el protagonismo que desde Facebook quieren dar a la función de las videollamadas y la baza que quieren jugar ante el confinamiento de medio mundo: la de sus miles de millones de usuarios repartidos a lo largo del planeta.

Porque 2.500 millones de usuarios mensuales activos no son cualquier cosa. Y todos ellos, sin excepción, son potenciales usuarios de Messenger aunque no usen el servicio. "No necesitas saber el correo electrónico o el número de teléfono de alguien ya que todos tus amigos de Facebook tienen Messenger", recuerdan desde la empresa en un contexto en el que las descargas de aplicaciones de videollamadas se ha disparado de forma considerable.

¿Y cómo se usan las videollamadas grupales? De forma sumamente sencilla. Basta instalar la aplicación desde la Microsoft Store o la Mac App Store, iniciar un chat con cualquier amigo, pulsar sobre el icono de la cámara que encontramos en la parte superior derecha y comenzará una videollamada con él. A continuación, para añadir a nuevos contactos, pulsaremos sobre el icono correspondiente ubicado en la parte inferior central de la pantalla.

Messenger para escritorio usa, entre otras tecnologías, Electron, lo que confirma su llegada al escritorio desde la web, React Native y MSYS.