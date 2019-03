Facebook prohíbe el nacionalismo blanco y el separatismo blanco en sus redes sociales

Después de haber generado mucha polémica siempre como red social por lo permisiva que ha sido con los discursos de odio hasta hace poco, que en Estados Unidos detentan sobre todo los grupos de supremacismo blanco, Facebook ha emitido un comunicado que titulan "Plantándole cara al odio", en el que afirman que a partir de la próxima semana, prohibirán todo lo que suponga apoyar o elogiar al nacionalismo y al separatismo blanco, tanto en Facebook como en Instagram.

Facebook presume de que sus políticas siempre han prohibido discurso de odio basado en raza, etnia o religión, y que eso incluría supremacismo blanco. Sin embargo, en el comunicado se menciona que lo que a partir de la próxima semana prohibirá, no estaba incluido como parte de ese odio. ¿La explicación? Que pensaban en conceptos más amplios de nacionalismo y separatismo, como el orgullo americano y el separatismo vasco. Estos son considerados por Facebook como parte de sentimientos identitarios.

¿Qué ha cambiado para Facebook?

"En los últimos tres meses, nuestras conversaciones con miembros de la sociedad civil y académicos que son expertos en relaciones raciales en todo el mundo han confirmado que el nacionalismo y el separatismo blanco no puede ser separado de la supremacía blanca y los grupos organizados del odio", asegura la compañía. Lo que este cambio implica afecta sólo al nacionalismo y al separatismo blanco, y Facebook asegura que "la gente seguirá pudiendo demostrar orgullo por su raza y patrimonio étnico".

Para Facebook, prohibir implica eliminar contenido de sus redes sociales y bloquear cuentas. Facebook explica que para eliminar discursos de odio de la plataforma utilizan aprendizaje automático y herramienta similares, que comenzaron a usar con grupos terroristas pero que con el paso del tiempo han comenzado a utilizar en otras áreas, como en detección de pornografía infantil. Aun así, reconocen que no es suficiente, y que deben mejorar en ese sentido.

Además de estas prohibiciones, Facebook quiere tomar un papel "sanador", y a los usuarios que realicen búsquedas relacionadas con supremacía blanca les enlazará a recursos destinados a abandonar discursos de odio, como los que promueven asociaciones como Life After Hate, que será la que aparecerá en la aplicación de la red social.

Como siempre, la gran duda que deja Facebook es si de verdad conseguirá frenar la propagación de este tipo de contenidos, algo que históricamente no han sido capaces de hacer en tiempo real, y si por mejorar en este intento eliminarán contenido que roza lo problemático pero no acaba de ser algo que vulnera o ataca a los demás. La libertad de expresión no debe vulnerarse, aunque es positivo que la línea esté clara.

Los retos crecen para Facebook tras la masacre de Nueva Zelanda, donde los usuarios intentaron subir el vídeo 1,5 millones de veces según la plataforma, y frente a lo que "sólo" pudieron hacer frente detectando y bloqueando 1,2 millones de subidas.