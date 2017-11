Facebook te dirá si te gustaron páginas de propaganda rusa

En Estados Unidos, pese al anuncio del posible fin de la neutralidad de la red, las supuestas injerencias rusas continúan copando la actualidad día tras día. La última novedad en incluirse al asunto ha sido un anuncio hecho ayer por Facebook. La red social comandada por Mark Zuckerberg informará a sus usuarios si les gustaron o siguieron páginas de supuesta propaganda rusa creadas por la llamada Internet Research Agency, una compañía rusa dedica a influir y, supuestamente, vinculada al Kremlin.

Como parte de un "esfuerzo continuo por proteger nuestras plataformas y a las personas que las utilizan de los malos actores que intentan socavar nuestra democracia", dice la empresa en un comunicado, "pronto crearemos un portal para permitir a los usuarios saber cuáles de las páginas de Facebook o las cuentas de Instagram de la Internet Research Agency les han gustado o han seguido".

Esta herramienta estará disponible a finales de año en el Centro de Asistencia de Facebook y hará un seguimiento de esta actividad entre enero de 2015 y agosto de 2017. ¿Y por qué se crea?

Es importante que la gente entienda cómo los actores extranjeros trataron de sembrar división y desconfianza usando Facebook antes y después de las elecciones de 2016. Es por eso que a medida que descubrimos información, continuamente nos presentamos para compartirla públicamente y la hemos proporcionado a los investigadores del Congreso. Y también es por eso que estamos construyendo la herramienta que estamos anunciando hoy.

Las publicaciones de estas páginas creadas por la Internet Research Agency

Hace unas semanas pudimos ver en el Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos ejemplos de las publicaciones que hacían y promocionaban estas páginas. Según las acusaciones vertidas sobre ellas, habrían respaldado diversas causas políticas durante la campaña electoral, yendo especialmente contra la candidata Hillary Clinton, del Partido Demócrata.

Russian actors paid for & placed these ads on @facebook - millions of Americans saw fake Russian-sponsored content, & it’s unacceptable pic.twitter.com/LKR2rFbGM5 — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) 31 de octubre de 2017

Diversas estimaciones sobre el impacto de esta propaganda política lo cifran en un 60 % de los usuarios de Facebook de Estados Unidos. Se tratarían de cientos de páginas, miles de anuncios, millones de lectores impactados.

El anuncio sobre la creación de esta herramienta se enmarca dentro de sus movimientos en torno a una mayor transparencia sobre la investigación que llevan a cabo los organismos estadounidenses. Recientemente, varios senadores pidieron mayor comunicación por parte de Facebook en este asunto, preguntando a la compañía cómo pensaba atajar el problema.

