Hay un bot en Twitter combinando emojis, y los resultados son tan ridículos como divertidos

A (casi) todos nos gustan los emojis, básicamente se han convertido en un idioma paralelo que puede incluso llegar a simplificar la comunicación y transmitir emociones de una forma que el texto escrito no puede.

Si bien la cantidad de emoticonos que tenemos a nuestra disposición en diferentes dispositivos y plataformas aumenta todos los años cada vez que el Consorcio Unicode aprueba nuevas entradas, sin duda hay posibilidades infinitas de lo que se puede expresar con una carita de estas, y lo que este bot en Twitter esta haciendo es prueba de ello.

@EmojiMashupBot apareció por primera vez el pasado 16 de julio de 2019, un día antes del Día Mundial del Emoji. El bot fue creado por el usuario de Twitter @louanben y lo que hace es básicamente combinar dos emojis para crear uno nuevo.

[Happy #WorldEmojiDay !! The partying emoji has been added to the list 🥳 !] pic.twitter.com/iORR9egunq