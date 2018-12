Instagram está cambiando radicalmente su 'feed': ahora se desplaza horizontalmente, al estilo de las 'stories'

Si hoy has abierto Instagram descubriendo que algo había cambiado, es que la red social te ha activado uno de sus cambios más radicales. Como se he hecho patente en la propia plataformas, así como en otras como Twitter, el feed de Instagram ha cambiado de un forma brutal. Las populares stories comienzan a invadirlo todo, aunque presumiblemente se trate de pruebas.

Del tradicional desplazamiento vertical, en el que veíamos las publicaciones una tras otra como si hiciésemos scroll en una página web cualquiera, pasamos a un modo de desplazamiento horizontal al estilo de las historias de Instagram con una publicación por pantalla. Un cambio, sin duda, bastante radical.

Opened up #Instagram to the new tap to go to the next post feature. Not a fan. Especially for posts with multiple pics. pic.twitter.com/2oZnh5SMUJ — Scott C. (@Kilo1899) 27 de diciembre de 2018

Una prueba "muy pequeña" que se les ha ido de las manos

La compañía había estado probando esta función durante el mes de octubre, según el reporte de varios usuarios y medios, sin embargo parece que hoy se está extendiendo. En especial, y vistas las capturas de pantalla subidas a las redes sociales desde todo el mundo, en la aplicación de Instagram para iOS.

La implementación no se ha realizado demasiado bien en algunos terminales, según han manifestado los usuarios, y otros explican que el feed les ha vuelto al formato habitual tras unos cuantos minutos con el nuevo modo funcionando.

Alrededor de una hora más tarde de los primeros reportes sobre la implementación, desde Instagram no se habían manifestado oficialmente. Ha tenido que ser su máximo responsable, Adam Mosseri, el que en respuesta a un usuario de Twitter ha explicado que se trataba de una prueba "muy pequeña" que se les ha ido de las manos ampliándose más de la cuenta. En el tuit, el directivo ha pedido disculpas para, acto seguido, indicar que el cambio estaba siendo revertido.

Imagen destacada | @Pmarin