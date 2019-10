Instagram lanza Threads, una aplicación para comunicarte solo con tus amigos cercanos

En agosto contábamos cómo Instagram trabajaba en 'Threads', una nueva aplicación de mensajería que estaban enfocando a compartir en tiempo real el porcentaje restante de la batería del smartphone o nuestro estado. Funciones claramente dirigidas a ser utilizadas y compartidas en grupos de amigos y familiares. Hoy, finalmente, Instagram ha hecho oficial la aplicación, y su lema es "mensajería solo con tus amigos cercanos".

Threads es una aplicación que tomará nuestra información y perfil de Instagram, pero funcionará independiente (tendremos que abrirla por separado), como lo ha sido al principio algún otro de los servicios que más tardes han ido incorporando en la plataforma. La compañía dice haber detectado la necesidad de conectar más con ese círculo cercano (aunque en Instagram ya se pueden publicar historias para un grupo de personas elegidas en 'Mejores amigos'), para estar más conectado. Como decíamos en agosto, el objetivo es que los usuarios pasen más tiempo dentro de la plataforma.

Threads es como la función de 'Amigos cercanos', pero para enviar mensajes

Para entender bien qué es Threads, hay que pensar en la actual función de 'Mejores amigos' de Instagram. Con ella, como decíamos, podemos elegir publicar historias solamente para un grupo determinado de personas de confianza, evitando así miradas de personas que no nos interesan, pero sin tener que llegar a cerrar el perfil para compartir contenidos genéricos. Threads sería más o menos convertir dicha función en aplicación de mensajería, y de hecho, se basará en tu lista actual de 'Mejores amigos', si ya la has configurado.

Con tanta aplicación de mensajería, Facebook parece la nueva Google.

Por supuesto, con Threads podemos enviar vídeos y fotos de forma instantánea, tanto a contactos individuales como a grupos. En formato historias o como deseemos, pero a priori parece algo más centrada en comunicación tradicional. Con esta idea del entorno más cercano, con Threads Instagram busca dar más información a quienes tenemos alrededor. Esto se traduce en los que llaman 'Estados', que viene a ser algo "inteligente" posicionado entre los estados descriptivos de WhatsApp y los antiguos de MSN Messenger, donde se contaba lo que se estaba haciendo con los emojis que fueran necesarios.

Estos estados pueden ser sugeridos (o adivinados) por Threads o creados por nosotros. Por defecto, están desactivados, y podremos configurarlos temporalmente. Además, Threads es capaz de saber si estamos en casa, en el trabajo y, gracias al acelerómetro, si estamos conduciendo o paseando en bicicleta. Además, nuestros amigos podrán conocer si nos queda poca batería o si estamos cargando. Como decimos, por defecto esto está desactivado, pero podemos activarlo para hacer nuestro perfil más completo.

La sensación que deja Threads a priori es la de un servicio donde contar lo que se cuenta en la historias ya no es suficiente, y donde se incita a que nuestros amigos más cercanos no sepan ya que nos hemos bebido una cerveza o que estamos de fiesta, sino si el día ha sido largo y queda poca batería, si hacemos deporte o estamos en casa muchas horas, etc. Lo interesante, como siempre, además del servicio en sí, será ver qué comportamientos sociales genera.

