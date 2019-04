KFC convierte a su mítico Coronel Sanders en un influencer virtual y rejuvenecido

Además de vender comida rápida, KFC empieza a ser conocida por otra actividad: gastar bromas en Internet y llamar la atención de los usuarios con campañas un tanto provocativas.

Es el caso de su última campaña, protagonizada por un rejuvenecido Coronel Sanders (la imagen de la compañía) y con una actitud más típica de los influencers que vemos en la actualidad por Instagram.

No son los primeros influencers generados por CGI que vemos por Instagram. Hace unos meses conocimos el trabajo de Brud, una empresa especializada en robótica e inteligencia artificial aplicada al marketing. Esta compañía es la responsable de unos falsos influencers que tienen millones de seguidores y que trabajan con importantes marcas.

KFC sigue un poco esta línea, pero en su caso parecen reírse las típicas poses y colaboraciones publicitarias que persiguen los influencers en Instagram. Según la nota de prensa de KFC, esta versión virtual del Coronel llegará a acuerdos con marcas como Dr. Pepper, Old Spice y TurboTax.

Este Coronel virtual no está solo, ya que le acompaña su novia (obviamente, también virtual). También, como buenos influencers, no les puede faltar un hashtag personalizado: #secretrecipeforsuccess.

Incluso hasta tiene un tatuaje con dicho hashtag:

Este influencer virtual será dueño de la cuenta de KFC hasta el 22 de abril

Aunque esta campaña pueda sonar un poco a broma, cada vez cuesta menos imaginarse un futuro cercano en el que las marcas prescinden de personas para anunciar sus productos (no hay que pagar salarios, da igual los horarios, no envejecen, etc.).

Como podemos comprobar, este influencer virtual parece haberse adueñado de la cuenta de Instagram de la compañía. Será por tiempo limitado (la campaña acabará el próximo 22 de abril).

KFC y la inteligencia artificial

Dejando de lado las bromas, sí que existe una campaña futurista de KFC que ya está operativa. En China están abriendo una serie de establecimientos en los que los clientes tienen que hacer los pedidos frente a un panel táctil con cámara incorporada.

Gracias a la inteligencia artificial buscan identificar y recopilar datos de sus millones de clientes chinos y así personalizar sus menús (en función de sus preferencias y los gustos locales).

De hecho, mientras haces el pedido puedes incluso elegir la música de fondo y así escuchar esa música mientras comes. Un brazo robótico cobrará vida y será el encargado de prepararte, por ejemplo, un helado.