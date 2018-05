"Lo has visto todo": la nueva función de Instagram para que gastes mejor el tiempo en la app

Los smartphones y las aplicaciones móviles son unas herramientas súper útiles en nuestro día a día, aunque también funcionan como una especie de vórtice infinito que a veces consume todo nuestro tiempo.

Por eso, compañías como Google y Facebook han comenzado a anunciar una serie de medidas para que (curiosamente) pasemos menos tiempo pegados al teléfono.

Estar al día con un algoritmo un tanto impredecible

Hoy conocemos que Instagram está probando una nueva funcionalidad que nos avisa si hemos visto todas las publicaciones. Aparece un mensaje en el que se puede leer que "estamos al día", tras haber visto todas "las nuevas publicaciones en las últimas 48 horas".

No olvidemos que Instagram no muestra un feed cronológico, haciendo gala de un algoritmo que no acaba de convencer a la gran mayoría de los usuarios. Al no saber si lo has visto todo, podrías perder más tiempo buceando entre publicaciones que ya has visualizado.

Instagram nos informará del tiempo que pasamos en la aplicación.

Esta nueva función coincide con la política de "tiempo bien invertido" que Mark Zuckerberg ha estado predicando últimamente. De hecho, hace unos días conocíamos que Instagram nos informará del tiempo que pasamos en la aplicación, siguiendo los pasos que ha iniciado Google con Android P.

Como vemos, compañías tan importantes como Google y Facebook / Instagram están promoviendo utilizar de una manera más saludable los smartphones y las aplicaciones móviles.

Es realmente importante, ya que en muy pocos años hemos experimentado un cambio de hábitos realmente radical. Es un buen momento para dar un paso atrás y analizar realmente el uso que hacemos de esta tecnología.

