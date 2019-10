El modo oscuro de Facebook empieza a llegar a algunos usuarios, con un nuevo diseño que recuerda mucho a Twitter

Desde hace meses que sabemos que Facebook, al igual que la gran mayoría de aplicaciones y plataformas, estaba trabajado en un modo oscuro tanto para las apps móviles como en la versión web.

En F8 2019, Facebook prometió que llegaría un rediseño al servicio, y parece que los cambios están comenzando a llegar a algunos usuarios. Si hacemos una búsqueda en las redes sociales, comprobaremos que algunas personas ya pueden activar el modo oscuro:

Facebook testing new Design in the UK @9to5mac #facebook pic.twitter.com/TdS05QwEFn — Martin Eastwood (@Dude64Mac) October 13, 2019

Recuerda mucho a Twitter

Y decimos "algunos usuarios", porque de momento se trata de una versión beta. Eso significa que tendremos que esperar a que acabe esta fase de pruebas para que Facebook decida activarla para todos los usuarios.

Curiosamente, el nuevo diseño de Facebook recuerda mucho a Twitter, algo que podemos comprobar en las capturas compartidas por @teepusahab:

Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode 🙌@MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I — anastipu (@teepusahab) October 11, 2019

Uno de los cambios importantes es que si abandonas la red social y la vuelves a abrir en unos días, te encontrarás en el mismo punto que lo habías dejado (funcionalidad que lleva años en los clientes de Twitter).

Tipografía más grande y un menú de navegación renovado

Además del modo oscuro, podemos comprobar que la tipografía utilizada es de mayor tamaño, y han modificado los menús de navegación para que sea más fácil acceder a las diferentes áreas de la plataforma.

Como podemos comprobar en la captura, los usuarios que han podido activarlo han recibido una invitación informándoles que ya podían probarlo. Hay que apuntar que, al ser una prueba, es probable que el diseño cambie cuando llegue de manera oficial.