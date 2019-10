Mark Zuckerberg critica a China y a TikTok en su discurso, y recibe las mismas críticas por citar a Luther King

Hace unas horas, Mark Zuckerberg (CEO y fundador de Facebook) ofreció un discurso en la Universidad de Georgetown. Tuvo una duración de 35 minutos y se pudo seguir en directo a través de la red social.

Durante este acto, Zuckerberg expuso sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, llegando a afirmar que su plataforma es precisamente "sinónimo de libertad de expresión".

Críticas por citar a Martin Luther King

En declaraciones concedidas al New York Times, Zuckerberg reconoció que decidió dar este discurso para explicar su punto de vista sobre la libertad de expresión y trazar un camino para cuando él ya no esté al cargo de la compañía:

"Espero que este sea un momento para que pongamos en perspectiva nuestro lugar en la historia".

Uno de los momentos más polémicos del discurso llegó cuando Zuckerberg invocó el nombre de Martin Luther King para defender su plataforma de tantas críticas. Bernice King, la hija del fallecido activista, publicó un tweet en el que critica al CEO de Facebook por haber utilizado a su padre.

I heard #MarkZuckerberg's ‘free expression’ speech, in which he referenced my father. I'd like to help Facebook better understand the challenges #MLK faced from disinformation campaigns launched by politicians. These campaigns created an atmosphere for his assassination. pic.twitter.com/h97gvVmtSZ — Be A King (@BerniceKing) October 17, 2019

Como vemos, Bernice dice que le "gustaría ayudar a Facebook a entender mejor los retos a los que se enfrentó Martin Luther King en las campañas de desinformación lanzadas por los políticos".

"Estas campañas crearon una atmósfera para su asesinato".

Lo cierto es que en los últimos años hemos visto como Facebook se ha involucrado en muchas polémicas relacionadas con la desinformación y las noticias falsas. La red social ha tenido que ir cerrando páginas, grupos y perfiles falsos que trabajan de manera coordinada.

China y TikTok en el punto de mira

La primera parte del discurso estuvo centrada en presumir de las cosas buenas que había hecho Facebook y como es "el poder descentralizado al ponerlo en manos de la gente". Es decir, gran parte de sus palabras buscaron mostrar a la red social como un baluarte de la libertad de expresión.

Zuckerberg admitió que habían considerado prohibir toda la publicidad política en Facebook, llegando a reconocer que los ingresos que generaban no compensan tras toda la polémica que trae consigo.

Shots fired at TikTok and China! pic.twitter.com/CntcuDhDgb — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) October 17, 2019

China fue otro de los puntos importantes en este discurso. Zuckerberg dijo que algunos países que tienen límites en cuanto a la libertad de expresión intentan imponer esos límites a otros territorios.

Acusa a países como China de intentar imponer sus límites de libertad de expresión a otros territorios

De hecho, Zuckerberg aseguró que China es una gran amenaza para la libertad de expresión. Por si fuera poco, señaló que hoy en día seis de las diez principales plataformas de Internet son chinas, y acusó directamente a TikTok por censurar el contenido relacionado con las protestas de Hong Kong.

El discurso de Zuckerberg llega pocos días después de haberse reunido con políticos conservadores estadounidenses (tras comenzar la campaña de reelección del presidente Donald Trump). Este encuentro volvió a incendiar el movimiento #DeleteFacebook.

Facebook intentionally influencing an election...because..money. I smell a congressional subpoena heading to Mark Zuckerberg. #DeleteFacebook https://t.co/5VWevSIEyR — Rob Gill (@vote4robgill) October 15, 2019

Llama la atención que Zuckerberg ha intentado mostrar un lado más "natural y emotivo" a lo que nos tiene acostumbrados, en un esfuerzo por limpiar la imagen de su compañía y allanar el camino para el futuro. Tras 35 minutos de declaraciones, el CEO de Facebook quiso cerrar con el siguiente mensaje: