Acusan a TikTok de ocultar los vídeos de protestas en Hong Kong

Si realizas una búsqueda en TikTok bajo el hashtag "#hongkong" te encontrarás el contenido que es popular en esta plataforma: a personas haciendo bailes o simulando que están cantando alguna de las canciones del momento.

Lo que seguramente no encontarás son vídeos de las protestas en Hong Kong. Si realizamos la misma búsqueda, por ejemplo, en Twitter, el resultado será muy diferente. No hay que olvidar que TikTok es una aplicación China, así que podría tener bastante sentido que no quieran mostrar este tipo de contenido.

"Una de las armas chinas más efectivas en la guerra de la información"

Tampoco debemos olvidar que esta aplicación es un fenómeno a nivel mundial, y más de 1,3 mil millones de personas ya la han instalado en sus dispositivos móviles.

El Washington Post afirma que los investigadores "sospechan cada vez más que la aplicación pueda ser una de las armas más efectivas de China en la guerra mundial de la información, llevando la censura al estilo chino" a las audiencias de otros países.

Por su parte la compañía responsable de esta app (ByteDance) ha dicho en un comunicado que las políticas de almacenamiento y de moderación tienen que ver con cada país y que no están "influenciadas por el Gobierno chino":

"Las políticas de moderación en los EE.UU. están dirigidas por un equipo con sede en EE.UU. no influenciado por el gobierno chino".

Además, en dicho comunicado afirman que TikTok es un "lugar para el entretenimiento, no para la política". Aseguran que sus usuarios buscan un contenido "positivo y alegre", y es por eso que hay tan pocos vídeos sobre "temas tan delicados como las protestas en Hong Kong".

Si lo comparamos con otros países, la situación es bastante distinta. Por ejemplo, en los Estados Unidos los vídeos bajo el hashtag #trump2020 suman más de 70 millones de reproducciones. Un buen ejemplo es este vídeo subido por el usuario 'CountryGirl9352', en el que simula estar dando un discurso de Donald Trump y que acumula miles de likes y comentarios.

Yaqiu Wang, investigador de Human Rights Watch con sede en Hong Kong, asegura que "las empresas no tienen otra opción", ya que "tu compañía está en peligro si es políticamente sensible".

Ya empezamos a estar acostumbrados a que el gobierno chino utilice ciertas prácticas para censurar a los usuarios de su país. La lista de acusaciones sobre espionaje y censura a través de aplicaciones es cada vez más larga, y TikTok parece que ya ha pasado a formar parte de ella.