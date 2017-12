Como no era suficiente dar un toque, ahora Facebook está probando nuevos botones de saludos que nadie pidió

¿Cuándo fue la última vez que recibiste un toque en Facebook?, si no disfrutabas este tipo de mensajes que son el equivalente a spam enviado por tus contactos aburridos en lugar de un bot, no estás solo, y puede que estés a punto de recibir una variación de ellos.

Facebook está probando una nueva serie de botones que aparecen junto al perfil de cada contacto desde el que puedes enviar "saludos". Al estilo de las reacciones, cuando presionas sobre el botón aparecen múltiples opciones.

La opciones van desde "enviar un abrazo", a un guiño, chocar los cinco, o el infame toque. El director de redes sociales de The Next Web, Matt Navarra, es uno de los usuarios que han encontrado la nueva característica en Facebook.

Facebook has got a bunch of new Reaction buttons for ‘Greetings’ pic.twitter.com/FMiH7e0m5B — Matt Navarra (@MattNavarra) 6 de diciembre de 2017

Ahora imaginemos que esta función se extiende a todos los usuarios y no es solo una prueba, el resultado podría ser una lista de notificaciones llena de saludillos de todo tipo, no solo de toques, como esta:

I just got my first Facebook High-Five. pic.twitter.com/wTuDEOKcGW — Matt Navarra (@MattNavarra) 6 de diciembre de 2017

Nosotros hemos probado desde la web de Facebook y la aplicación móvil para Android pero por ahora solo contamos con la opción de enviar un toque. Pero en cualquier momento podrías encontrarte con una opción para responder a uno de estos "saludos" como esta:

(More) NEW Facebook Reaction greetings screenshots (high-five) pic.twitter.com/jHmDFhayvd — Matt Navarra (@MattNavarra) 6 de diciembre de 2017

