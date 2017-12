Facebook lanza un Messenger para niños que ni siquiera tienen edad para usar Facebook

Por primera vez, Facebook ha decidido dirigirse a los más pequeños de la casa y hacerles partícipes, de una forma segura, de parte de su plataforma. Lo ha hecho presentado hace apenas unas horas en Estados Unidos una vista previa de Messenger Kids, una aplicación que permitirá a los niños comunicarse mediante texto, imágenes y vídeo con familiares y amigos que hayan autorizado sus padres.

El servicio, que de momento solamente está disponible en iOS, se instala de forma independiente en las tabletas y teléfonos inteligentes de los niños y se maneja desde las cuentas de Facebook de los progenitores. Los contactos autorizados, aquellos con los que podrán establecer una comunicación los pequeños, simplemente deberán utilizar Messenger de forma habitual.

Comunicaciones infantiles supervisadas por los padres

Cada vez son más los niños que tienen tableta, teléfono móvil e incluso ordenador. Dispositivos buenos para su educación y su ocio que, sin embargo, pueden abrir una ventana a potenciales peligros. Sin ir más lejos, ahí tenemos los espeluznantes vídeos que proliferaron en otra plataforma supuestamente segura, en este caso de Google, como lo es YouTube Kids.

Por eso el principal reclamo de Messenger Kids es que estará directamente supervisado por los padres. La aplicación permitirá usar en fotos y videollamadas los filtros, máscaras y stickers que tanto gustan a los niños. También podrán enviar mensajes de texto, como en cualquier aplicación de Messenger, añadiendo emojis y otra serie de contenido. Pero todas estas comunicaciones únicamente las podrán mantener con aquellos usuarios que hayan aprobado sus padres. Amigos de la familia, familiares, compañeros de colegios, vecinos... cualquiera que esté en Facebook o Messenger Kids.

Solo podrán hablar con los niños contactos previamente autorizados por sus padres

Los niños, además, podrán bloquear contactos autorizados o reportar contenido inadecuado. Estas acciones, además, serán notificadas a sus padres al igual que los reportes sobre contenido inadecuado que puedan enviar los propios pequeños.

No será necesario un perfil de Facebook del niño o niña

En este momento, la política de Facebook no permite que menores de 13 años puedan abrirse una cuenta en la red social y, por tanto, usar un servicio como Messenger que se encuentra vinculado al perfil. Por esta razón, la aplicación de chat para niños no requiere de una cueta en la plataforma, sino de una cuenta en la propia app. No será necesario otra clase de registro.

La aplicación ha sido creada junto padres y un grupo de expertos en desarrollo infantil, probándose en niños a partir de 6 años. No muestra anuncios y la información que recopila, asegura, no servirá para objetivos comerciales relacionados con los contactos autorizados.

Por ahora, como hemos comentado, solamente se se encuentra disponible en Estados Unidos, en inglés y para iOS, aunque en los próximos meses se espera versión para Android. No han hablado sobre la ampliación a otros países.

