La nueva inteligencia artificial de Instagram cuenta a los usuarios con problemas de visión qué hay en pantalla

Las medidas de accesibilidad que incorporan los smartphones modernos son una de las grandes aportaciones recientes de la tecnología a las personas con discapacidad. Tanto las dos grandes tecnológicas detrás de los principales sistemas operativos, Apple y Android, como el resto de actores relevantes, llevan tiempo tomando muy en serio el asunto. Ahora, Instagram suma la inteligencia artificial (en concreto, aprendizaje automático) para detectar qué hay en las fotos subidas y contarlo en voz alta a las personas con problemas de visión.

Instagram llama a esta función texto alternativo automático, y permite escuchar las descripciones en las partes más usadas de la aplicación: el Feed, Explora y Perfil. En el aprendizaje automático, según la compañía, se emplea tecnología de reconocimiento de objetos, con un modelo entrenado.

Además de con detección automática, el texto alternativo manual también será una realidad en Instagram. Ahora, al subir fotos, los usuarios podrán escribir una descripción de las imágenes añadidas, de forma que los usuarios con problemas de vista podrán saber de forma más precisa.

Facebook anunció en 2016 la llegada de la función de describir las fotos mediante inteligencia artificial, pero solo para su red social principal. Por ello, extraña que haya tardado más de dos años en traer algo que supone una ayuda tan grande para millones de usuarios a Instagram. Facebook también permite añadir texto a los usuarios

La accesibilidad también ha sido importante para Twitter, que desde 2016 también permite a los usuarios que suben fotos añadir descripciones en texto del contenido. La penas es que, la función, por el momento parece alejada de lo que Instagram y Facebook han implementado.

I’m a blind twitter user. There are a lot of us out there. Increase your ability to reach us and help us interact with your pictures, it’s really simple and makes a huge difference to our twitter experiance allowing us to see your images our way. Thanks for the description 😎 pic.twitter.com/hCsjoFdmev