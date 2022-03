Nueva versión de Twitter para Tor que evade la censura… aunque puede saber si te conectas desde la UE y censura a los medios rusos

Twitter acaba de lanzar una versión de su sitio web accesible desde la red Tor, según ha anunciado Alec Muffett en la propia red social. El objetivo de este lanzamiento es facilitar el acceso a los usuarios comprometidos con su privacidad y/o que necesitan evadir la censura en el lugar desde el que se conectan.

Nada impedía conectarse hasta ahora a Twitter desde el Tor Browser (el navegador oficial del proyecto Tor), siempre y cuando no intentaras iniciar sesión… pero contar con un acceso específico para esta red social añade capas de protección a la navegación.

Alec Muffett es un experto en criptografía (lideró el equipo que agregó cifrado de extremo a extremo a Facebook Messenger), que antes que a Twitter ya ayudó a lanzar los sitios .onion de The New York Times, BBC News, Wikipedia y el propio Facebook (éste último, disponible desde 2014). "Este es posiblemente el tuit más importante y esperado que he escrito", tuiteaba hace unas horas.

Como otros sitios optimizados para Tor, la nueva URL de Twitter hace uso de un dominio .onion y está compuesta en su mayor parte de letras y números al azar (https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion). No trates de acceder a la misma si no estás usando en este momento la red Tor, porque no funcionará.

Un medio para sortear la censura en pleno conflicto entre Rusia y Occidente

Haciendo uso de la red Tor, ni el proveedor de acceso ni los sitios visitados son capaces de determinar la verdadera ubicación física del usuario. Y, gracias a que la red Tor es capaz de enrutar el tráfico del usuario fuera del país desde el que se conecta, puede acceder a contenidos oficialmente censurados dentro del mismo.

Los grandes medios estadounidenses están vinculando este lanzamiento a la creciente censura de plataformas online extranjeras dentro de Rusia, como una forma de ofrecer a los internautas rusos acceso a información del exterior.

Y si bien oficialmente la red Tor está bloqueada en Rusia desde diciembre de 2021, en las últimas semanas algo parece haber cambiado porque, de hecho, dicho bloqueo se ha relajado, y ya sólo lo aplican algunos proveedores de acceso a la red, según ha relatado a Vice un representante del proyecto Tor.

La versión Tor de Twitter sigue pudiendo saber que nos conectamos desde la UE, y nos veta igualmente el acceso a las cuentas de medios rusos.

En cualquier caso, resulta irónico que la versión .onion de Twitter siga censurando el acceso a los tuits de medios públicos rusos como Sputnik y RT, medida adoptada por petición de las instituciones de la UE poco después de que se iniciara el conflicto en Ucrania. Y es que, aunque Tor encubra nuestra ubicación, los datos de nuestro usuario sí desvelan nuestra procedencia: si cerramos sesión, podremos —esta vez sí— visualizarlos.