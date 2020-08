La opción de limitar quién puede responder a nuestros tuits llega por fin a todos los usuarios

El pasado mes de mayo nos hicimos eco de una importante novedad de Twitter que, en ese momento, sólo estaba disponible para una muestra muy pequeña de usuarios: la implementación de herramientas que otorgarían a cualquier tuitero libertad para restringir quién puede responder a sus tuits.

Pero, a partir de hoy, "todo el mundo podrá usar estas configuraciones para que las respuestas no deseadas no interfieran en sus conversaciones", según han anunciado desde Twitter, al tiempo que explican que su principal motivación para introducir este cambio radica en que

"Las personas se sienten más cómodas hablando de lo que está pasando cuando pueden elegir quién les puede responder".

¿Qué opciones nos ofrece esta nueva función?

Pero, ¿en qué se traducirá este cambio y cómo podremos usarlo? Es muy sencillo, a partir de ahora, antes de publicar un nuevo tuit, podremos determinar qué público tendrá la capacidad de responder al mismo. Las opciones disponibles serán las siguientes:

"Todos": La configuración por defecto, y la misma que mantendrán los tuits publicados hasta este momento.

"Sólo la gente que mencionas": Por ahora, no será posible añadir nuevos usuarios a una conversación ya iniciada, pero la compañía estudia cambiar eso "en los próximos meses". "Sólo la gente que sigues".

En el caso de que elijamos alguna de las dos últimas opciones, el tuit incluirá una 'etiqueta' avisando a los lectores de la limitación, y el icono de 'reply' aparecerá atenuado para aquellos no incluidos en la categoría correspondiente (lo cual no les impedirá seguir, como hasta ahora, haciendo retuits y retuits con comentario o darle a 'Me gusta' a esta clase de tuits).

Alternativa al bloqueo, incitador de nuevos formatos

Desde Twitter han querido destacar algunas de las tendencias de uso que han observado entre los usuarios que han disfrutado en este tiempo del acceso a esta herramienta: