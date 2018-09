Path, la red social que llegó a tener 15 millones de usuarios, anuncia su cierre

En 2010, publicábamos un artículo sobre Path: "la red social para tus amigos de verdad". Ocho años después llega el momento de decirle adiós a una plataforma repleta de altibajos.

Path presumía de ser "un diario inteligente", en el que poder llevar un registro de todas nuestras actividades importantes y compartirlas sólo con aquellas personas que son realmente cercanas.

En aquel momento apostaba un diseño realmente llamativo y fue un acierto saber posicionarse como una red social que apostaba por la privacidad. Irónicamente, años después la compañía fue criticada por enviar SMS sin permiso a los contactos que tenía el usuario en su agenda.

It is with deep regret to announce that Path service will be discontinued. It has been a long journey and we sincerely thank each one of you for your years of love and support Path.

La red social se ha despedido de sus usuarios a través de un Tweet en su cuenta, asegurando que es "ha sido un largo viaje" y aprovechan para "agradecer a cada uno por los años de amor y soporte" hacia la plataforma.

Un mes de vida

Han marcado el 18 de octubre (dentro de un mes) como fecha para cerrar sus puertas. Además, el 1 de octubre eliminarán la aplicación tanto de la App Store como de la Google Play Store.

Eso significa que si eres usuario de Path tienes poco más de un mes para descargar una copia de todos tus datos antes de que sea demasiado tarde. Puedes hacerlo introduciendo tus credenciales desde esta página.

Descarga una copia de tus datos antes de que sea demasiado tarde

Muchos usuarios recordamos con cariño a esta plataforma, que apareció en el año 2010 de mano de Dave Morin (quien fue responsable de producto en Facebook). Llegó a tener 15 millones de usuarios, pero en 2013 perdió a tres trabajadores clave y comenzaron los problemas de financiación.

Intentaron sortear el temporal lanzando Path Talk, una aplicación independiente con la que buscaban conectar a empresas y personas. El fracaso de este nuevo intento hizo que la compañía coreana Kakao se hiciera con la red social en 2015.

Kakao decidió adquirirla porque Path seguía siendo popular en Indonesia. De todos modos, la plataforma no ha tenido el crecimiento deseado y es por eso que han anunciado que es el momento de decirle adiós.

