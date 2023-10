Si una publicación es corregida en X por las Notas de la Comunidad no generará dinero: la nueva estrategia contra las fake news

Este año son muchos los cambios que han llegado a X (anteriormente Twitter) tras la llegada de Elon Musk. Uno de los cambios más sonados fue la posibilidad de recibir dinero por las publicaciones (o tweets) que se van publicando en la red social. Todo esto dependiendo de la cantidad de visualizaciones que se obtengan (y también dependiendo de donde se resida).

El problema llega cuando las personas se obsesionan con estos ingresos, y tratan de publicar la máxima cantidad de tweets posibles para lograr una gran cantidad de visualizaciones. Y en muchas de estas ocasiones esta información puede llegar a ser falsa, y pese a que todo el mundo lo sabe, está terminando cobrando cada mes por esas 'fake news' que está lanzando. Pero Elon Musk ha anunciado el final de ello.

Las notas de comunidad tendrán mayor importancia en X

Y es que otra de las novedades que hemos visto en 2023 en X es precisamente la llegada de las 'Notas de comunidad' que permite corregir un tweet concreto, siempre que se justifique con fuentes fiables. Esto es algo que se ha visto como un sistema para no tener que contratar a un equipo que verifique este tipo de publicaciones, tirando de nosotros como usuarios de X para hacer este trabajo, y de manera gratuita.

Esto hizo que X se llenara de numerosas publicaciones con notas de la comunidad que corregían a los autores en lo que afirmaban, siempre que se contara con suficientes valores positivos por el resto de los revisores de X. Y a partir de ahora, tal y como ha informado Elon Musk, estas notas van a tener una importante repercusión en la cantidad de dinero que van a recibir los creadores.

Y es que a través de una publicación en X, Elon Musk ha informado que próximamente cualquier publicación que sea corregida con una nota de la comunidad no será apta para recibir ingresos. Es decir, si a un creador se le corrige una publicación no va a poder monetizarla y esas visualizaciones no le generarán absolutamente nada. De esta manera, se trata de frenar a aquellos creadores que únicamente publican 'fake news' muy llamativas solo para que la gente los visualice.

Pero cualquiera puede llegar a pensar que si una persona polémica publica algo, los creadores de nota de la comunidad van a tratar de desmonetizarle todas sus publicaciones. Pero para ello Musk ha querido puntualizar que esta práctica será "obvia". Y es que aclara que todo el código y las bases de datos son de código abierto, aunque no aclara que ocurrirá si esta práctica se desarrolla de manera asidua.

Lo que está claro es que si eres una persona que crea notas de la comunidad, ahora vas a tener más responsabilidad. Dependerá de ti que ese tweet pueda monetizar o no, aunque siempre con la responsabilidad necesaria de no querer luchar contras las fake news con falsas notas de comunidad.

