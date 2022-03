Instagram, WhatsApp y Facebook pueden acabar bloqueadas en Rusia: la Fiscalía ha denunciado a Meta como "organización extremista"

La guerra de Ucrania no sólo se está llevando a cabo en el terreno, sino que, como desde hace mucho tiempo ocurre con Rusia como principal protagonista, también está teniendo lugar en Internet. En primer lugar, el contexto de guerra ha servido para que Facebook permita que los "afectados por la guerra" puedan "expresar sentimientos hacia las fuerzas armadas invasoras como "muerte a los invasores rusos". El movimiento ha sido polémico en sí mismo y porque Meta ha cambiado de postura respecto al Batallón Azov, un movimiento paramiliar neonazi al que ahora van a permitir elogiar.

Estas noticias no han gustado en el Gobierno ruso que dirige Vladimir Putin, y la Fiscalía General de Rusia ha presentado una denuncia ante la Justicia para que en el país se considere a Meta como una "organización extremista", figura que se utiliza en derecho con actores como ETA, ISIS o Al-Qaeda.

Esta ha sido la defensa de la fiscalía, según recoge El Periódico:

"Dada la existencia de elementos formales de los delitos definidos en la parte 2 del artículo 205.2 del Código Penal ruso (propaganda terrorista) y en el apartado A de la parte 2 del artículo 282 del Código Penal ruso (instigación al odio y a la enemistad con amenaza de violencia), los materiales han sido dirigidos al Comité de Investigación ruso para la posible apertura de una causa penal".

Instagram, WhatsApp y Facebook, fuera de Rusia si la operación prospera

Que la Justicia llegue a considerar a Meta una organización extremista por permitir "propaganda terrorista" supondría el bloqueo y suspensión de las operaciones de Meta en Rusia, lo que para los usuarios supondría no poder utilizar WhatsApp, Instagram o Facebook para tareas ociosas, comunicarse, etc.

Como recuerda Max Seddon, corresponsal en Moscú del Financial Times, una situación así sería catastrófica para los usuarios, y en concreto para pequeños negocios que viven de publicaciones y de su promoción redes, influencers, etc. WhatsApp, por ejemplo, tiene 77 millones de usuarios en Rusia, y aunque Telegram funciona en el país, no siempre ha sido así, por lo que la estabilidad y las alternativas siempre son un misterio.

Aun así, según Rianru, un medio adscrito al Gobierno ruso, WhatsApp no se vería afectada por la decisión sobre meta, al ser "un medio de comunicación" y no "de publicación". Habrá que esperar a ver qué ocurre finalmente, pero los hechos serían igualmente graves aunque solamente cayeran Instagram y Facebook. Como sabemos, Rusia ha empezado a prepararse para una posible desconexión de Internet. Para ello, ya tiene un plan para depender menos de medios extranjeros.