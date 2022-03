Rusia empieza a prepararse ante una posible desconexión forzosa de Internet: así quiere dejar de depender de servicios extranjeros

Una circular dirigida por el Ministerio de Estadística ruso a todas las autoridades federales y regionales de la Federación Rusa a tomar una serie de medidas relacionadas con infraestructura web que muchos interpretan como un primer paso para preparar al país para una serie de escenarios futuros que incluyen la eventual desconexión del Internet global, una medida recientemente solicitada por Ucrania a la ICANN.

Para ello, según afirma el medio ruso Kommersant, el gobierno ruso ha ordenado —junto a medidas enfocadas a reforzar la seguridad frente a ciberataques— "abandonar los hostings extranjeros", hacer uso de direcciones .ru y empezar a hacer uso de servidores DNS localizados en Rusia antes de que pasen 4 días.

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet



No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej