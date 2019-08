Su madre le confiscó el teléfono, pero esta adolescente consiguió seguir publicando tweets gracias a su frigorífico inteligente

Yo recuerdo que cuando mi madre me quería castigar (seguramente por algún examen suspenso) en la adolescencia me escondía los cables de la PlayStation 1. Hoy en día todo es mucho más inteligente y conectado, y si tus padres te castigan sin un dispositivo siempre puedes recurrir a soluciones un tanto imaginativas.

Eso es lo que precisamente hizo una adolescente de 15 años llamada "Dorothy" cuando su madre le confiscó su smartphone. Esta fan de Ariana Grande empezó a buscar dispositivos por casa para poder seguir comunicándose con sus seguidores en Twitter.

Después de haber utilizado su Nintendo 3DS y su Wii U, Dorothy publicó un tweet en el que aseguraba haber tenido que recurrir a "hablar con su nevera" para saltarse el castigo impuesto por su madre.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.