Tras los pasos del 'Gallo de Netflix', este catalán se ha lanzado a crear los Gallos de HBO y Amazon

Hace unas semanas os hablamos sobre cómo se hacía el 'Gallo de Netflix', una popular cuenta de Twitter imprescindible para los seriéfilos que informaba diariamente sobre las últimas incorporaciones al catálogo del servicio streaming. En la entrevista que le realizamos a su creador, Josep animaba a quien quisiera a seguir su camino y crear otros 'Gallos' para los nuevos servicios como HBO o Amazon Prime Video que estaban llegando a España.

Pese a todo el trabajo manual que supone llevar este tipo de cuentas, estaba claro que este llamamiento surtiría efecto, y durante este mes hemos visto el nacimiento de un par de 'Gallos de HBO', aunque de momento sólo uno ha salido adelante. Lo lleva otro tuitero catalán, y no conforme con hacer una cuenta dedicada a la HBO también está preparando un 'Gallo de Amazon' que quiere lanzar el mes que viene.

¿Quién hay detrás del 'Gallo de HBO'?

Detrás de estas dos cuentas está Carlos. Es de Barcelona y trabaja en la oficina de un departamento postventa de un mayorista de PAE (pequeño electrodoméstico), aunque trabajó como técnico informático en el año 2000 y siempre le ha gustado estar informado sobre informática y nuevas tecnologías.

Tal y como nos cuenta, eso le llevó a leer nuestro artículo de 'Gallo de Netflix', y tras contactar con su creador para pedirle permiso para continuar su trabajo, se puso manos a la obra con su 'Gallo de HBO'. "Contacté con Josep por DM desde otra cuenta que tenía en Twitter", nos cuenta, "y me dijo que por el encantado, me dió el visto bueno y me lancé a ello".

Este nuevo proyecto también se hace a mano. Carlos nos explica que tiene un excel con las series, películas y las secciones de peques y mayores, con sus fechas de lanzamiento y el género. "Un par de veces al día o tres miro HBO a mano y comparo si hay alguna novedad", nos dice. "Si la hay la apunto en el excel con su fecha de lanzamiento y género si es película, y hago el tweet. Totalmente manual".

El proyecto está empezando y todavía tiene cosas pendientes. Por ejemplo, aún no hace seguimiento de capítulos nuevos, porque como HBO no especifica si está doblada o no, esto le supondría ir capítulo a capítulo. Está mirando la mejor manera de hacerlo en sus ratos libres. Como de momento no hay muchas páginas con información simplemente se ha registrado a la sección de prensa de HBO, donde le envían correos anunciando de próximos estrenos.

También ha creado su propio canal de Telegram para complementar a Twitter a la hora de ofrecer información. De hecho, nos cuenta que tiene en mente crear también un único canal para todos los gallos, aunque este es un proyecto que le acaba de venir a la cabeza, dependerá de la aceptación de la gente y aún tiene que hablarlo con Josep para ver si lo sacan adelante.

Próxima parada: 'Gallo de Amazon'

No conforme con emplear su tiempo libre, Carlos también está preparando un 'Gallo de Amazon', aunque de momento sólo tiene creada la cuenta y está mirando la mejor manera de llevarlo a cabo. De hecho crear la cuenta fue prácticamente un calentón en el que sólo quería tenerla hecha por si acaso decidiese seguir, aunque visto la buena aceptación que está teniendo ahora se siente casi obligado a seguir adelante con ella.

"Lo de Amazon fue un poco calentón y me dará mucho mas trabajo que HBO, pero me apetecía hacerlo y cree el usuario, lo que no me esperaba era tener ya mas de 300 seguidores sin poner un solo tuit sobre las novedades".

Respecto a cómo llevarla a cabo, aún está investigando cual es la mejor manera de hacerlo. "He mirado algo la plataforma, la info es mucho mas detallada que en HBO", nos dice. "La info es mucho mas detallada que en HBO, pero esta mucho mas compartimentada, será mas laborioso y requerirá mas tiempo poder completar un "escaneo" de novedades"

Por lo tanto, en el poco tiempo que le sobra con su 'Gallo de HBO' nos cuenta que está buscando información en sobre cómo detectar cambios y actualizaciones en webs con algún script o extensión. Y es que de momento no ha encontrado páginas donde poder ver las novedades, aunque asegura que espera poder encontrar material en los próximos días y empezar a mover la cuenta a partir de mediados de enero.

Y así es como en el año en el que las plataformas de streaming más populares ya están por fin en España, los usuarios empiezan a moverse para hacer lo que estas no se molestan en tener: una manera de estar constantemente actualizados sobre los lanzamientos. Habrá que ver cómo evolucionan y si finalmente se animan a crear un canal compartido de Telegram.

En Genbeta | El Gallo de Netflix no es un bot, sino fruto del trabajo manual e incansable de un tuitero catalán