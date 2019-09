Tus historias y publicaciones privadas de Instagram pueden compartirse mediante una URL, incluso después de haber sido eliminadas

Instagram nos permite tener dos tipos de cuentas: públicas o privadas. En el primer caso, cualquiera puede ver el contenido que publicamos (aunque no nos siga o no tenga cuenta en la plataforma).

Si la hemos establecido como privada, eso significa que sólo podrán ver lo que publicamos aquellos usuarios a los que hemos aprobado la solicitud de seguimiento. De todos modos, han encontrado un método para compartir las publicaciones privadas (incluidas las historias) y que las pueda ver cualquier persona.

Simplemente hay que tener unos conocimientos básicos de HTML y seguir a la cuenta privada. Una vez que carguemos la versión web de Instagram, simplemente tendremos que inspeccionar el contenido y encontrar la URL para compartirla con quien queramos.

Como decíamos, también se pueden compartir los vídeos de las historias, que están configuradas para estar visibles durante 24 horas. De todos modos, mediante esta URL se puede acceder a este contenido pasados unos días.

Esto nos recuerda a lo que sucedió hace unos meses con Google Fotos. Nuevamente, tal y como apunta Benjamin Mayo en Twitter, estos enlaces son tan largos que sería casi imposible adivinarlos.

Most apps work like this, including Google Photos. The content CDN URLs are so long you would never be able to guess them, so sharing the link is effectively the same as saving the photo and sharing it. https://t.co/elt7ROA6Uk