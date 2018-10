Twitter ahora informa por qué se ha eliminado un tweet

Twitter ha publicado un comunicado en el que anuncian una serie de cambios para dar más información acerca de los tweets que han decidido eliminar por violar las políticas de uso (especificando quién lo eliminó y por qué).

Podemos decir que se trata de una novedad menor, pero sigue la línea marcada por la compañía en los últimos años, en un esfuerzo por ser más transparentes con los usuarios.

You don’t want to see a Tweet you’ve reported, but you do want to know we’ve done something about it. And all those Tweets that break our rules? You should know we’ve done something about them too.



Here’s what these Tweets will look like now. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 17 de octubre de 2018

Si has denunciado un tweet ya no aparecerá en tu timeline

Hasta ahora, cuando aparecía que un tweet fue eliminado de la plataforma no teníamos información alguna sobre si ha sido la propia red social la que ha eliminado ese tweet o ha sido realmente el usuario que lo publicó.

Con este cambio, cada vez que Twitter solicite a un usuario que retire un tweet por incluir las normas mostrarán una notificación que deja claro que dicho tweet "no está disponible porque ha violado las Reglas de Twitter".

Estas novedades se harán efectivas para todos los usuarios en las próximas semanas

Además, se incluirá un enlace a las reglas de uso de la red social. Esta notificación será visible durante 14 días: en el perfil de la cuenta y en el tweet que ha sido eliminado.

Otra modificación importante es que los usuarios que reporten un tweet ya no tendrán que volver a verlo (a menos que lo deseen). Cuando se encuentren con un tweet que han reportado previamente aparecerá oscurecido y con un botón que dice "ver".

Twitter ha declarado que estas novedades se harán efectivas para todos los usuarios en las próximas semanas.