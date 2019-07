Twitter lanza un nuevo rediseño de su web con funciones heredadas de las apps móviles y un modo oscuro puro

En Genbeta ya hemos repasado muchas veces cómo los cambios de diseño de interfaz de servicios como Twitter generan grandes polémicas entre las comunidades que los usan. No suelen ser más que unas quejas temporales, pero lo cierto es que en la red social fundada por Jack Dorsey la simplicidad siempre ha sido tan importante, que siempre se ha mirado con mucha lupa.

Hoy, la compañía lanza un diseño del que ya hemos ido viendo avances en las últimas semanas, con algunas funciones nuevas que repasaremos. Desde Twitter aseguran que esta nueva versión es "más rápida, más personalizable y hace más fácil la navegación". La filosofía de fondo es lograr un diseño más moderno y, sobre todo, consistente con los cambios que estamos viendo desde hace un tiempo en las aplicaciones móviles.

Este nuevo diseño, que ha comenzado a llegar progresivamente, ofrece una navegación en tres columnas, con una barra de navegación que ahora se mueve al lateral izquierda siempre que con el tamaño de nuestra ventana sea suficiente para que quepa. Si no, se readaptará perfectamente a la parte superior, dando un look más parecido al anterior o al de la apps de smartphone, más reducida en dimensiones. En la parte derecha veremos tendencias, el apartado de A quién seguir, etc. Si quieres probar algunas de las novedades, ya están disponibles en mobile.twitter.com

Qué nuevas funciones encontraremos en el último rediseño de Twitter

Nuestros compañeros de Xataka han podido hablar con Jesar Shah y Patrick Traughber, Product Manager y Senior Product Manager de Internalización de Twitter, respectivamente. Lo principal que resaltan es lo que decíamos, traer funciones de las apps móviles. A ello suman algo que últimamente presumen de hacer mucho, y es escuchar a los usuarios, particularmente a los que viven fuera de su país de origen, Estados Unidos.

En la versión móvil de Twitter o de Instagram está adquiriendo mucho protagonismo la pestaña de 'Explorar', y es uno de esos aspectos donde aquí veremos cambios. Ahora la compañía incluirá en este apartado vídeo en directo, momentos locales personalizados y contexto de las tendencias del momento con información de perfiles.

Otra función que llega de la app móvil, donde ya llevaba un tiempo, es la de poder guardar tuits para más tarde en 'Guardados'. Muchos usuarios, entre los que me incluyo, seguimos utilizando el botón de 'Me gusta' con ese fin, pero sobre todo porque no había una armonización que ahora está presente. El problema seguirán siendo las aplicaciones de terceros, claro, que no tienen acceso a la API de 'Guardados'.

Así es la nueva versión de 'Explorar' con modo oscuro y negro puro

Hablando de otra función muy antigua que con el tiempo se ha dejado de usar por cómo Twitter la ha ido enterrando tenemos a las listas, que ahora florecen apareciendo en la barra de navegación como un elemento más, lo que significa que Twitter vuelve a darles un papel privilegiado. Siguen siendo un elemento importantísimo para trabajo y ocio, y en la versión móvil Twitter está implementando una interfaz de prueba que las pone incluso al nivel de la 'Cronología'.

Ahora también será más fácil cambiar entre distintas cuentas, algo que también era muy "laborioso" y requería cerrar sesión para iniciar con la otra. Twitter ha implementado un cambio de cuenta más transparente, como el que vemos en las apps móviles y en Instagram, para que os suene. Hace tiempo hablamos en Genbeta de cómo ahora se utilizaba Google Translate en lugar de Bing, y finalmente llega a la web de forma oficial (algunos usuarios lo tenían en pruebas)