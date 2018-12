Twitter comienza a traducir con el Traductor de Google en lugar de Microsoft Translator

Hace ya más de cinco años, Twitter comenzó a probar la traducción automática de tuits con Microsoft Translator, el traductor de Bing. Tras varias idas y venidas, el servicio se asentó traduciendo tuits de muchos idiomas al nativo del usuario. La función, sin ser de las estrellas de la red social, es bastante usada, pues en muchas ocasiones, gracias a retuits o noticias de última hora, puede llegar texto ininteligible en, por ejemplo, chino.

La traducción de Bing nunca ha acabado de ser tan buena como la de Google, y parece que en Twitter son conscientes de ello, porque están haciendo pruebas con el Traductor de Google en la versión de iOS según cuenta en la red social Alex Barredo. Aun así, parecen tests A/B, porque no aparece a todos los usuarios y desde cualquier idioma. En la versión de iPad que he probado, por ejemplo, continúa traduciendo Bing.

It looks like Twitter is using Google translation services now instead of Microsoft’s? pic.twitter.com/Bxo1tUWJ2i